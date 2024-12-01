Китай вивчає досвід ухиляння кремля від санкцій для підготовки до конфлікту на Тайвані – WSJ

Чиновники звітують Пекіну уроки, які він може використати у випадку війни і санкцій Заходу.

Китай підтримує економіку росії від початку повномашстабної війни в Україні, купуючи її нафту і постачаючи їй різні товари, але він також отримує від цієї співпраці і власну стратегічну вигоду - реальний досвід того, як обійти західні санкції.

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal.

Видання пише, що міжвідомча група, створена Китаєм після вторгнення рф в Україну, вивчала вплив санкцій і регулярно готувала звіти для керівництва країни, аби зрозуміти, як пом'якшити їхні наслідки, особливо в разі, якщо конфлікт через Тайвань спонукає США та їхніх союзників запровадити аналогічні санкції проти Китаю.

Пекін "дуже зацікавлений практично в усьому: від способів їхнього обходу до всіляких позитивних ефектів, як-от стимули для розвитку внутрішнього виробництва", - розказало дежрело, знайоме з діями Китаю щодо рф з приводу санкцій.

Вони додають, що китайські чиновники періодично відвідують москву для зустрічей із Центральним банком рф, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям.

"Для китайців росія - це справжня пісочниця, в якій можна вивчити, як працюють санкції і як ними керувати", - сказав директор Євразійського центру Карнегі в росії Олександр Габуєв,, який спеціалізується на китайсько-російських відносинах.

За його словами, вони знають, що якщо виникне непередбачена ситуація з Тайванем, проти них буде застосовано аналогічний набір інструментів.

Джерела зазначають, що такі дії Китаю не означають, що країна готується до вторгнення. Швидше, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту і його економічних наслідків.

Так, однією з сфер, що викликають особливе занепокоєння у Китаю, є його найбільші у світі валютні резерви, що перевищують 3,3 трильйона доларів.

Дії США та їхніх союзників із заморожування російських активів за кордоном після вторгнення в Україну спонукали Пекін активніше шукати способи диверсифікації своїх запасів, відходячи від доларових активів, таких як казначейські облігації США.

Ще один урок для Китаю це цінність і обмеження коаліцій.

США, Британія, Європейський союз та інші союзники змогли об'єднатися, щоб виключити великі російські банки з фінансової мережі SWIFT і запровадити обмеження цін на нафту, в той час як москва відповіла зміцненням зв'язків з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Китай також виніс з досвіду росії уроки про потенційні підводні камені приєднання до глобальних ланцюжків поставок, через які санкції можуть бути справді руйнівними.

В другій половині жовтня Китай провів бойові навчання навпроти Тайваню.

КНР постійно проводить подібні навчання задля залякування та перевірки бойової готовності острова.