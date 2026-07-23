Китай вивчає досвід війни рф проти України, готуючись до вторгнення на Тайвань – The Economist

Західні розвідки вважають, що співпраця москви та Пекіна у військовій сфері виходить далеко за межі економічних зв'язків.

Китай переймає бойовий досвід росії у війні проти України для підготовки до можливого конфлікту навколо Тайваню. Західні розвідки вважають, що співпраця москви та Пекіна у військовій сфері виходить далеко за межі економічних зв'язків і може змінити баланс сил в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це пише The Economist.

За даними видання, Китай, який не брав участі у великих війнах із 1979 року, активно вивчає сучасні методи ведення бойових дій на основі російського досвіду війни проти України. Зокрема, за інформацією європейської розвідки, із 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу Волгограда, де тренуються підрозділи 8-ї армії рф.

Навчання охоплюють використання безпілотників, бої в міській забудові, штурм укріплених позицій, ведення боїв у траншеях і лісистій місцевості, польову медицину та встановлення мінних полів.

Особливу увагу Пекін приділяє безпілотним технологіям. Війна в Україні, зазначає видання, суттєво змінила підходи до застосування дронів, засобів радіоелектронної боротьби та автономних систем.

Колишній радник міністра оборони України Олександр Данилюк наголосив, що Китай добре розуміє цінність російського бойового досвіду, адже характер сучасної війни швидко змінюється.

Крім навчань, західні чиновники припускають, що росія передає Китаю сучасні технології у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, а також допомагає вдосконалювати атомні підводні човни, роблячи їх менш помітними для противника. Саме ці субмарини Пекін розглядає як один із ключових елементів у разі можливого конфлікту навколо Тайваню.

Експерт Браунського університету Лайл Голдстайн зазначив, що китайських військових також цікавлять дані про ефективність американського озброєння, зокрема реактивних систем HIMARS, які перебувають на озброєнні Тайваню.

Видання нагадує, що ще у 2019 році путін відкрито заявляв про допомогу Китаю у створенні системи раннього попередження про ракетний напад. Хоча Пекін офіційно заперечує масштабну військову співпрацю з москвою, The Economist зазначає, що дедалі більше розвідувальних даних і свідчень експертів вказують на протилежне.

На думку авторів матеріалу, навіть якщо росія не братиме безпосередньої участі у можливій війні за Тайвань, передача бойового досвіду та військових технологій може суттєво посилити можливості Китаю у майбутньому конфлікті.