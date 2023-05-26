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ПОЛІТИКА

Китай, який наполягає на припиненні вогню в Україні, отримав прохолодний прийом в Європі – WSJ

26 травня 2023, 17:06
Китай, який наполягає на припиненні вогню в Україні, отримав прохолодний прийом в Європі – WSJ
Фото: з вільного доступу
Європейські чиновники дають відсіч спробам Пекіна розколоти Захід.

Спецпредставник КНР Лі Хуей, якого Пекін направив в Європу для просування китайського "мирного плану" по Україні, отримав прохолодний прийом під час свого "європейського турне".

Про це пише WSJ з посиланням на дипломатів у європейських країнах.

Лі Хуей, спеціальний представник Пекіна з питань Євразії та колишній посол Китаю в росії, після візиту до України відвідав Польщу, Францію, Німеччину та Бельгію, резиденції установ Європейського Союзу та НАТО. Під час цього "турне" він передав європейцями чіткий меседж: союзники США в Європі повинні відстоювати свою автономію і розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону та закликати до негайного припинення вогню в Україні, яке призведе до збереження росією контролю над захопленими українськими територіями. 

Європейські чиновники натомість знову поставили під сумнів здатність Китаю бути чесним посередником у будь-яких переговорах щодо припинення війни і зазначили, що Європа підтримує Вашингтон у думці, що миру в Україні неможливо досягти без виведення російських військ. Посадовці також передали Лі Хуею, що європейські уряди стурбовані зв’язками китайського лідера Сі Цзіньпіна з путіним.

Водночас європейські дипломати заявили, що вони прагнули передати три ключові повідомлення під час зустрічі з Лі:

- Китай повинен продовжувати тиснути на росію щодо заборони використання ядерної зброї,

- Китай не повинен надавати росії військову допомогу та має засудити агресію москви,

- Китаю слід підтримати міжнародні зусилля щодо безпеки Запорізької АЕС.

Дипломати з кількох із цих країн заявили, що вони тісно координували дії, щоб переконатися, що Лі отримав таке ж повідомлення від європейських союзників.

Французький чиновник, який зустрічався з Лі цього тижня, сказав китайському дипломату, що Париж переконаний: Пекін може відігравати конструктивну роль у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні.

При цьому після візиту Лі до Варшави МЗС Польщі повідомило, що заступник міністра, який зустрічався з китайським дипломатом, сказав йому: "Польща стурбована заявами Пекіна про прагнення зміцнити двосторонні відносини з росією, державою-агресором".

В свою чергу джерела видання серед офіційних осіб ставлять під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах.

Чиновники пояснили Лі, що не вірять, що мир буде можливим, поки російські війська не вийдуть з України. Вони додали тезу про те, що "неможливо відокремити Європу від Америки" і те, що Європа не відмовиться від підтримки України.

Одне з джерел видання вважає, що основні інтереси Китаю полягають у тому, щоб росія не програла війну і щоб москва утрималася від використання ядерної зброї.

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КитайЄвропавійна в Україні

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