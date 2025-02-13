Китай запропонував у себе провести зустріч Трампа і путіна з питання України – WSJ

Після приходу до влади Трампа розмови про можливі мирні переговори щодо України отримали новий імпульс.

Китай висунув пропозицію провести у себе зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна, щоб допомогти закінчити війну в Україні.

Про це написав The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на власні джерела.

Видання зазначило, що джерела в Пекіні та Вашингтоні повідомили, що нещодавно китайські чиновники через посередників висунули пропозицію команді Трампа щодо проведення зустрічі з путіним і сприяння зусиллям після можливого перемир'я.

Після приходу до влади Трампа розмови про можливі мирні переговори щодо України отримали новий імпульс.