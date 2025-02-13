Китай запропонував у себе провести зустріч Трампа і путіна з питання України – WSJ
13 лютого 2025, 09:53
Фото: з вільного доступу
Після приходу до влади Трампа розмови про можливі мирні переговори щодо України отримали новий імпульс.
Китай висунув пропозицію провести у себе зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна, щоб допомогти закінчити війну в Україні.
Про це написав The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на власні джерела.
Видання зазначило, що джерела в Пекіні та Вашингтоні повідомили, що нещодавно китайські чиновники через посередників висунули пропозицію команді Трампа щодо проведення зустрічі з путіним і сприяння зусиллям після можливого перемир'я.
Після приходу до влади Трампа розмови про можливі мирні переговори щодо України отримали новий імпульс.
Нагадаємо, що напередодні пізно ввечері з'явилася інформація, що Трамп планує зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.
А сьогодні аналітики Інституту з вивчення війни випустили огляд, у якому висловили думку, що путін не зацікавлений у будь-яких компромісах на майбутніх мирних переговорах щодо припинення війни проти України. Аналітики ISW зазначили, що, по-перше, він просто не зацікавлений у цьому, а по-друге, він усіма силами намагатиметься й надалі нав'язувати свої інтереси Сполученим Штатам і Європі.