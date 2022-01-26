Китай запустив супутник для дослідження зсувів та землетрусів

Супутник переважно використовуватиметься для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів та землетрусів

Влада Китаю у середу, 26 січня, успішно вивела на задану навколоземну орбіту супутник для спостереження за поверхнею Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Запуск супутника L-SAR 01А було здійснено о 07:44 за пекінським часом за допомогою ракети-носія CZ-4С (Чанчжен-4В) із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Супутник переважно використовуватиметься для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів та землетрусів.

У Китайському національному космічному управлінні зазначили, що L-SAR 01 є супутниковою групою, що складається з двох супутників L-SAR 01A та L-SAR 01B, які призначені для роботи на сонячно-синхронній орбіті висотою близько 600 км.

За заявою відомства, цей супутниковий проект, що характеризується широким охопленням і високими просторовими можливостями, допоможе знизити залежність Китаю від даних, що надаються зарубіжними країнами у таких галузях, як геологія, моніторинг сейсмічних катастроф і реагування на надзвичайні ситуації.

Запуск супутника L-SAR 01B заплановано на кінець лютого цього року.

Нагадаємо, що ракета SpaceX виведе український супутник на орбіту