Китай запустив супутник для дослідження зсувів та землетрусів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Запуск супутника L-SAR 01А було здійснено о 07:44 за пекінським часом за допомогою ракети-носія CZ-4С (Чанчжен-4В) із космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.
Супутник переважно використовуватиметься для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів та землетрусів.
У Китайському національному космічному управлінні зазначили, що L-SAR 01 є супутниковою групою, що складається з двох супутників L-SAR 01A та L-SAR 01B, які призначені для роботи на сонячно-синхронній орбіті висотою близько 600 км.
За заявою відомства, цей супутниковий проект, що характеризується широким охопленням і високими просторовими можливостями, допоможе знизити залежність Китаю від даних, що надаються зарубіжними країнами у таких галузях, як геологія, моніторинг сейсмічних катастроф і реагування на надзвичайні ситуації.
Запуск супутника L-SAR 01B заплановано на кінець лютого цього року.
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