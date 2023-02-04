Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай заявляє про поглиблення політичної довіри з росією після візиту заступника глави МЗС Китаю в рф

04 лютого 2023, 10:21
Китай заявляє про поглиблення політичної довіри з росією після візиту заступника глави МЗС Китаю в рф
Фото: з вільного доступу
Пекін заявив, що взаємна політична довіра з Москвою продовжує поглиблюватися після того, як заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю відвідав рф цього тижня і зустрівся з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.

Китай готовий працювати з рф над реалізацією стратегічного партнерства і сприяти подальшому прогресу у відносинах, йдеться в заяві МЗС Китаю, повідомляє Reuters.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і глава кремля владімір путін рік тому оголосили про стратегічне партнерство, спрямоване на протидію впливу США, яке, за їхніми словами, не матиме "заборонених" сфер співпраці.

Під час свого візиту в рф 2-3 лютого Ма Чжаосю також зустрівся із заступниками міністра закордонних справ росії Андрєєм Руденком і Сєргєєм Вершиніним. Під час зустрічей він обмінявся думками щодо двостороннього і багатостороннього співробітництва, а також міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес.

У заяві МЗС Китаю про візит Ма в рф не згадується війна росії проти України. Китай утримався від засудження війни і не називав її "вторгненням".

Лавров заявив, що відносини москви з Китаєм "не мають меж" і, попри те, що вони не є формальним військовим союзом, мають набагато вищий і ширший характер.

Заява МЗС Китаю з'явилася на тлі посилення напруженості між Пекіном і США після фіксації китайської повітряної кулі над американським повітряним простором. Вашингтон назвав її "шпигунською кулею", в той час, як Китай стверджує, що це дирижабль, який використовується для цивільних метеорологічних та інших наукових цілей. Ця ситуація призвела до відтермінування візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

Раніше повідомлялось, що Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні.

КитайРФ

Останні матеріали

Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється