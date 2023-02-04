Китай заявляє про поглиблення політичної довіри з росією після візиту заступника глави МЗС Китаю в рф

Пекін заявив, що взаємна політична довіра з Москвою продовжує поглиблюватися після того, як заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю відвідав рф цього тижня і зустрівся з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.

Китай готовий працювати з рф над реалізацією стратегічного партнерства і сприяти подальшому прогресу у відносинах, йдеться в заяві МЗС Китаю, повідомляє Reuters.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і глава кремля владімір путін рік тому оголосили про стратегічне партнерство, спрямоване на протидію впливу США, яке, за їхніми словами, не матиме "заборонених" сфер співпраці.

Під час свого візиту в рф 2-3 лютого Ма Чжаосю також зустрівся із заступниками міністра закордонних справ росії Андрєєм Руденком і Сєргєєм Вершиніним. Під час зустрічей він обмінявся думками щодо двостороннього і багатостороннього співробітництва, а також міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес.

У заяві МЗС Китаю про візит Ма в рф не згадується війна росії проти України. Китай утримався від засудження війни і не називав її "вторгненням".

Лавров заявив, що відносини москви з Китаєм "не мають меж" і, попри те, що вони не є формальним військовим союзом, мають набагато вищий і ширший характер.

Заява МЗС Китаю з'явилася на тлі посилення напруженості між Пекіном і США після фіксації китайської повітряної кулі над американським повітряним простором. Вашингтон назвав її "шпигунською кулею", в той час, як Китай стверджує, що це дирижабль, який використовується для цивільних метеорологічних та інших наукових цілей. Ця ситуація призвела до відтермінування візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

Раніше повідомлялось, що Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні.