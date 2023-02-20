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ПОЛІТИКА

Китай заявляє, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї до росії — CNN

20 лютого 2023, 17:25
Китай заявляє, що США
Фото: з вільного доступу
США почали помічати "тривожні" тенденції в підтримці Китаєм російських військових, і є ознаки того, що Пекін хоче "підкрастися до межі" надання летальної військової допомоги росії.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні щодо можливого постачання зброї Пекіном для москви.

Про це повідомляє  речник МЗС Китаю Ван Веньбін, якого цитує CNN.

У розмові з журналістами він ще й дорікнув, що нібито "сторона США, а не китайська, постачає постійний потік зброї на поле бою".

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини", - заявив Веньбінь.

Також речник китайського МЗС додав, що Пекін продовжує "вимагати миру та сприяти переговорам" для врегулювання конфлікту в Україні та твердо стоїть на "відіграванні конструктивної ролі у сприянні деескалації та охолодженню ситуації".

Нагадаємо, раніше Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби Китай не підтримував росію у війні.

СШАКитайвійназброя

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