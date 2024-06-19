Китай зберігає дистанцію на тлі поглиблення зв'язків між росією і Північною Кореєю – Reuters

КНР обережно реагує на поглиблення відносин росії і КНДР. Дві країни пообіцяли протистояти Заходу на чолі з США.

Пекін уникає будь-яких трьохсторонніх домовленостей, які можуть ускладнити його відносини з іншими країнами, повідомляє агенція Reuters.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь сказав, що зустріч між Путіним та Кім Чен Ином була двостороннім обміном думок.

"Китай має певні застереження щодо поглиблення військової співпраці Північної Кореї з росією, що може підірвати майже монополію Пекіна на геополітичний вплив на Пхеньян", - повідомляє агенція.

Крім того, Китай намагається не створювати враження фактичного альянсу між Пекіном, москвою і Пхеньяном, оскільки це не допоможе Китаю підтримувати практичну співпрацю з ключовими західними країнами, додав Тонг Чжао з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Минулого року КНДР послабила прикордонний контроль і торгівля з Китаєм відновилася, але в політичній діяльності Північної Кореї домінує росія.

"Минулого року Кім здійснив свою першу - і поки що єдину - постпандемічну поїздку до росії, щоб зустрітися з путіним, а він став першим світовим лідером, який відвідав політично та економічно ізольовану Північ після відкриття кордонів. росія також зробила безпрецедентний крок, використавши балістичні ракети північнокорейського виробництва, які заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, для завдавання ударів по цілях в Україні, за словами офіційних осіб США, союзників і спостерігачів ООН за санкціями", - пише видання.

Разом з тим, Китай назвав відносини з росією "без обмежень" за декілька днів до того, як рф почала повномасштабне вторгнення в Україну, але Пекін досі уникає надання зброї та боєприпасів для військових дій.

Китай приєднався до росії щодо блокування нових санкцій проти КНДР в Раді Безпеки, проте утримався, коли москва наклала вето на продовження роботи групи, яка стежила за виконанням санкцій.

Один з південнокорейських урядовців на умовах анонімності сказав, що між Пекіном і Пхеньяном існує напруженість через тисячі північнокорейських робітників, які залишаються в Китаї, попри резолюції ООН.