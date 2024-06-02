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Китай здійснив історичну місію і приземлився на зворотному боці Місяця – Reuters

02 червня 2024, 10:33
Китай здійснив історичну місію і приземлився на зворотному боці Місяця – Reuters
Фото: masterkosta.com
Сьогодні безекіпажний китайський космічний корабель Chang'e-6 здійснив посадку на зворотному боці Місяця у басейні Південного полюса-Ейткен супутника Землі.

Ця місія стала першою в історії людства, повідомляє агенція Reuters.

Зонд торкнувся місячної поверхні в призначеній зоні посадки о 01:23 за Києвом. 

Головна місія - це вилучення каменів і ґрунту з поверхні Місяця, та повернення зразків. Це буде першою спробою такого роду в історії дослідження людиною цього супутника.

В Китайському національному космічному управлінні розказали, що приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2.

Апарат Chang'e-6 складається з орбітального апарату, ревертера, посадкового модуля і висхідного апарату.

Його запустили в космос 3 травня. 

За даними CNSA, 30 травня апарат посадки та висхідного апарату відокремився від апарату, що повертається. Комбінація посадкового апарату і висхідного апарату почала знижуватися, тому після вимкнення головного двигуна зі змінною тягою - комбінація відрегулювала своє положення та поступово наблизилася до поверхні Місяця.

Під час спуску використовувалася автономна візуальна система уникнення перешкод, та лазерний 3D-сканер для такої самої функції.

Місце приземлення знаходиться у кратері, відомому як басейн Аполлона, який розташований у басейні SPA.

КитаймісяцьChang'e-6

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