Сьогодні безекіпажний китайський космічний корабель Chang'e-6 здійснив посадку на зворотному боці Місяця у басейні Південного полюса-Ейткен супутника Землі.

Ця місія стала першою в історії людства, повідомляє агенція Reuters.

Зонд торкнувся місячної поверхні в призначеній зоні посадки о 01:23 за Києвом.

Головна місія - це вилучення каменів і ґрунту з поверхні Місяця, та повернення зразків. Це буде першою спробою такого роду в історії дослідження людиною цього супутника.

В Китайському національному космічному управлінні розказали, що приземлення відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2.

Апарат Chang'e-6 складається з орбітального апарату, ревертера, посадкового модуля і висхідного апарату.

Його запустили в космос 3 травня.

За даними CNSA, 30 травня апарат посадки та висхідного апарату відокремився від апарату, що повертається. Комбінація посадкового апарату і висхідного апарату почала знижуватися, тому після вимкнення головного двигуна зі змінною тягою - комбінація відрегулювала своє положення та поступово наблизилася до поверхні Місяця.

Під час спуску використовувалася автономна візуальна система уникнення перешкод, та лазерний 3D-сканер для такої самої функції.

Місце приземлення знаходиться у кратері, відомому як басейн Аполлона, який розташований у басейні SPA.