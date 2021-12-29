CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКитай закликав Сполучені Штати захистити китайську космічну станцію Тяньгун, на якій перебувають три члени екіпажу, після скарг на супутник компанії Ілона Маска SpaceX.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай звинуватив США у загрозі своїй космічній станції через супутник SpaceX
Сполучені Штати мають вжити негайні заходи, аби запобігти повторенню таких інцидентів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Associated Press.
Повідомляється, що речник міністерства закордонних справ КНР звинуватив Вашингтон в ігноруванні домовленостей про захист екіпажу станції Тяньгун. Зокрема, у закордонному відомстві Китаю заявили, що станції довелося застосувати «ухильні маневри», аби «запобігти потенційному зіткненню» із супутником SpaceX.
«Сполучені Штати мають вжити негайні заходи, аби запобігти повторенню таких інцидентів», - заявив речник відомства Чжао Лжан. Він також додав, що США порушили зобов’язання, які взяли на себе після підписання угоди 1967 року про мирне використання космосу.
ЗМІ відзначає, що перший модуль китайської космічної станції Тяньгун був запущений у квітні. Перший екіпаж повернувся на Землю у вересні після 90-денної місії. 16 жовтня на станцію прибув другий екіпаж з двох чоловіків та жінки, які перебуватимуть там пів року.
Як повідомляв Укрінформ, уламки, які з’явилися внаслідок випробування російської анти-супутникової ракети на орбіті Землі, можуть загрожувати Міжнародній Космічній Станції і зупинити дослідження в Космосі на роки.
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