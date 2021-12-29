Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Китай звинуватив США у загрозі своїй космічній станції через супутник SpaceX

Сполучені Штати мають вжити негайні заходи, аби запобігти повторенню таких інцидентів
Китай закликав Сполучені Штати захистити китайську космічну станцію Тяньгун, на якій перебувають три члени екіпажу, після скарг на супутник компанії Ілона Маска SpaceX.
Китай звинуватив США у загрозі своїй космічній станції через супутник SpaceX Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Associated Press.
 
Повідомляється, що речник міністерства закордонних справ КНР звинуватив Вашингтон в ігноруванні домовленостей про захист екіпажу станції Тяньгун. Зокрема, у закордонному відомстві Китаю заявили, що станції довелося застосувати «ухильні маневри», аби «запобігти потенційному зіткненню» із супутником SpaceX.
 
«Сполучені Штати мають вжити негайні заходи, аби запобігти повторенню таких інцидентів», - заявив речник відомства Чжао Лжан. Він також додав, що США порушили зобов’язання, які взяли на себе після підписання угоди 1967 року про мирне використання космосу.
 
ЗМІ відзначає, що перший модуль китайської космічної станції Тяньгун був запущений у квітні. Перший екіпаж повернувся на Землю у вересні після 90-денної місії. 16 жовтня на станцію прибув другий екіпаж з двох чоловіків та жінки, які перебуватимуть там пів року.
 
Як повідомляв Укрінформ, уламки, які з’явилися внаслідок випробування російської анти-супутникової ракети на орбіті Землі, можуть загрожувати Міжнародній Космічній Станції і зупинити дослідження в Космосі на роки.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2021 14:57
ТЕГИ: США, Китай, SpaceX
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.