Китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини від COVID-19

Додаткові постачання вакцини Coronavac очікуються вже в липні

"У нас сьогодні щодо Sinovac є підписані зобов'язання, і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents", - сказав Кузін.

Китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного санітарного лікара України Ігор Кузін.

"У нас сьогодні щодо Sinovac є підписані зобов'язання, і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents", - сказав він у середу під час онлайн-дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися".

Кузін повідомив, що додаткові постачання вакцини Coronavac очікуються вже в липні.

"Ми очікуємо, що повністю ці обсяги мають надійти в Україну протягом липня", - сказав він.

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