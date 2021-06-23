ЗДОРОВ'Я НОВИНИ"У нас сьогодні щодо Sinovac є підписані зобов'язання, і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents", - сказав Кузін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини від COVID-19
Додаткові постачання вакцини Coronavac очікуються вже в липні
Фото: вакцина (freepik)
Китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного санітарного лікара України Ігор Кузін.
"У нас сьогодні щодо Sinovac є підписані зобов'язання, і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents", - сказав він у середу під час онлайн-дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися".
Кузін повідомив, що додаткові постачання вакцини Coronavac очікуються вже в липні.
"Ми очікуємо, що повністю ці обсяги мають надійти в Україну протягом липня", - сказав він.
Нагадаємо, що робити, якщо пропустили щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19
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