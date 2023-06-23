Китайська фірма відправила великі партії пороху на російський завод з виробництва боєприпасів – NYT

Минулорічні поставки, про які раніше не повідомлялося, між державною китайською компанією та російським заводом з виробництва боєприпасів піднімають нові питання про роль Пекіна у війні росії проти України.

Китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменше двічі здійснювала постачання в росію великих партій бездимного пороху для виробництва патронів.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Барнаульський патронний завод у рф отримав із Китаю порох, якого достатньо для виробництва щонайменше 80 млн патронів.

Постачання було здійснено державною компанією Poly Technologies, щодо якої США раніше ввели санкції за поширення ракетних технологій і надання підтримки Ірану.

Газета зазначає, що ці дані "знову порушують питання про роль Китаю в підтримці росії, яка веде загарбницьку війну в Україні".

Як заявив під час нещодавнього візиту до Пекіна держсекретар США Ентоні Блінкен, Китай запевнив Сполучені Штати, що не надає летальну допомогу росії для використання в Україні. Блінкен зазначив, що уряд США "не бачить прямих свідчень, які цьому суперечать", однак він стурбований, що "приватні китайські компанії можуть надавати допомогу росії".

Поставки Poly Technologies на Барнаульський патронний завод, який випускає набої для автоматів Калашникова і снайперських гвинтівок, було здійснено вже після початку вторгнення росії в Україну, і, як прямо вказано в даних митного обліку, призначалися "для виробництва патронів іноземного зразка".

Видання зазначає, що в нього немає прямих доказів використання китайського пороху для виробництва саме бойових набоїв, однак опитані експерти вважають, що це припущення є найприроднішим у нинішній ситуації.

Барнаульський патронний завод внесено до списку підприємств, на які поширюються санкції Євросоюзу. Крім виробництва боєприпасів, завод, за даними з відкритих джерел, міг служити тренувальною базою для терористичного угруповання Вагнера.

У квітні NYT повідомляла, що росія обходить західні санкції, закуповуючи через Вірменію, Казахстан і Китай чіпи та інші електронні компоненти, необхідні для виробництва зброї.