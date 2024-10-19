Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон – Reuters

19 жовтня 2024, 13:53
Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон – Reuters
Фото: afp.com
Міноборони США напередодні добавило компанію до списку таких, що співпрацюють з військовими

Китайська компанія DJI звернулася до суду проти Міністерства оборони США через внесення виробника безпілотників до переліку компаній, які, ймовірно, співпрацюють із китайськими збройними силами. DJI заперечує цю інформацію, стверджуючи, що вона є неправдивою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

DJI в списку Пентагону позначена як китайська військова компанія, але представники фірми заперечують це, стверджуючи, що компанія не належить до китайських військових і не контролюється ними.
 
Включення до цього списку служить попередженням для американських організацій і компаній про потенційні ризики для національної безпеки при співпраці з такими фігурами.
 
У своєму позові DJI заявляє, що через "незаконне та хибне рішення" Міністерства оборони компанія "втратила ділові угоди, була охарактеризована як загроза національній безпеці та отримала заборону на укладання контрактів з кількома федеральними агентствами".
 
Крім того, DJI повідомила, що клієнти з США та інших країн розірвали чинні контракти з компанією та відмовляються укладати нові.
 
DJI зазначила, що подала позов після того, як Міністерство оборони не зв’язалося з нею щодо включення до списку протягом більше 16 місяців, заявивши, що компанія не мала іншого виходу, окрім як звернутися за захистом до федерального суду.
 
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну прибудуть "таємничі" дрони. Американська AEVEX Aerospace підтвердила, що під назвою Phoenix Ghost криється ціле сімейство із більш ніж п’яти безпілотників різного типу, що були розроблені їхньою компанією. 

 

Пентагондронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється