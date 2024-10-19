Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон – Reuters

Міноборони США напередодні добавило компанію до списку таких, що співпрацюють з військовими

Китайська компанія DJI звернулася до суду проти Міністерства оборони США через внесення виробника безпілотників до переліку компаній, які, ймовірно, співпрацюють із китайськими збройними силами. DJI заперечує цю інформацію, стверджуючи, що вона є неправдивою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

DJI в списку Пентагону позначена як китайська військова компанія, але представники фірми заперечують це, стверджуючи, що компанія не належить до китайських військових і не контролюється ними.

Включення до цього списку служить попередженням для американських організацій і компаній про потенційні ризики для національної безпеки при співпраці з такими фігурами.