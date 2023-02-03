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ПОЛІТИКА

Китайська шпигунська повітряна куля пролетіла над Сполученими Штатами – Пентагон

03 лютого 2023, 12:16
Китайська шпигунська повітряна куля пролетіла над Сполученими Штатами – Пентагон
джерело glavcom
Американське Міноборони повідомило, що над територією Сполучених Штатів зафіксувано пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".

Про це у Пентагоні повідомили ввечері 2 лютого, пише Reuters.

"Влада США зафіксувала та відстежує спостережну повітряну кулю на великій висоті, яка зараз рухається над територією Сполучених Штатів. Відповідні органи влади, включно з NORAD, продовжують пильно стежити за нею", – заявив речник Пентагону Пет Райдер, додавши, що негайно було вжито заходів для недопущення збору таємної інформації – не уточнюючи, яких саме. 

Він зазначив, що куля рухається на набагато вищій висоті, ніж повітряні коридори для транспортної і цивільної авіації, тож не становить загрози для літаків. 

За його словами, США вже не вперше фіксують такий об’єкт – подібні пристрої помічали ще за президентства Дональда Трампа. Втім, цього разу повітряна куля залишається над територією країни довше. 

У Пентагоні також зазначили, що розвідка значною мірою впевнена у тому, що пристрій запустив Китай, і американська сторона негайно сконтактувала з Пекіном через різні канали. 

"Ми донесли, наскільки серйозно ставимося до цього питання, і дали зрозуміти, що зробимо усе необхідне для захисту нашого народу і країни", – зазначив посадовець, який також коментував на брифінгу разом із Райдером. 

Силові відомства зійшлися на думці, що кулю краще не чіпати і дати їй рухатися заданим курсом, не намагаючись збити. Президент Джо Байден після ознайомлення з ситуацією погодився з цим рішенням.

Раніше повідомлялось, що Китай звинуватив США в розпалюванні війни в Україні.

СШАКитайрозвідка

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