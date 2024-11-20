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Китайське судно помітили там, де були перерізані кабелі в Балтійському морі – FT

20 листопада 2024, 12:29
Китайське судно помітили там, де були перерізані кабелі в Балтійському морі – FT
Фото: ООС
Судно прямувало від росії до Єгипту.

В Швеції слідчі у справі про пошкодження двох кабелів зв’язку у Балтійському морі вивчають, яку роль в інциденті могло зіграти китайське вантажне судно Yi Peng 3, яке йшло з росії до Єгипту.

Про це йдеться в статті Financial Times

Дані демонструють, що судно Yi Peng 3 пройшло поруч зі шведсько-литовським і фінсько-німецьким кабелями в неділю і понеділок. Це відбулось приблизно в той час, коли вони були пошкоджені.

Джерела видання розповіли, що Швеція з'ясовує, яку роль в інцидентах з пошкодженням кабелів могло зіграти судно Yi Peng 3.

"Шведи уважно придивляються до китайського судна", – зазначив співрозмовник видання.

Шведський уряд відмовився від коментарів щодо китайського судна, однак один з посадовців сказав, що поліцейське розслідування вивчатиме його пересування у співпраці з береговою охороною і збройними силами.

Yi Peng 3 належить компанії Ningbo Yipeng Shipping, яка  базується недалеко від портового міста Нінбо на сході Китаю.

Представник Ningbo Yipeng повідомив Financial Times, що "уряд попросив компанію співпрацювати зі слідством", але не став відповідати на подальші запитання.

Днями ми повідомляли, що росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі.

 

Росіябалтійське морекабелі

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