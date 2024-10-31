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ПОЛІТИКА

Китайські санкції вдарили по американському виробнику безпілотників, який постачає дрони в Україну – FT

31 жовтня 2024, 10:49
Китайські санкції вдарили по американському виробнику безпілотників, який постачає дрони в Україну – FT
Фото з вільного доступу
Обмеження з боку Пекіна змушують компанію поспіхом шукати нових постачальників.

Skydio — один із найбільших у США виробників безпілотників і постачальник дронів для українських військових, зіштовхнувся з проблемами після того, як Пекін запровадив санкції проти компанії, в тому числі заборонив китайським групам надавати американському виробнику критично важливі компоненти.

Про це пише FT.

За словами джерел видання, Skydio намагається швидко знайти альтернативних постачальників після кроку Китаю, який, зокрема, блокує надходження акумуляторів від єдиного постачальника компанії.

Виробник дронів звернувся за допомогою до адміністрації президента США Джо Байдена. Минулого тижня виконавчий директор компанії Адам Брай зустрівся із заступником американського держсекретаря Куртом Кемпбеллом і провів переговори з високопосадовцями в Білому домі.

Американські чиновники занепокоєні тим, що Китай порушує ланцюги поставок до США, а також наданням Україні безпілотників, які використовуються для збору розвідданих.

“Якщо коли-небудь були якісь сумніви, ця дія чітко дає зрозуміти, що китайський уряд буде використовувати ланцюги поставок як зброю для просування своїх інтересів над нашими. Це спроба усунути провідну американську компанію-виробника безпілотників і поглибити світову залежність від китайських постачальників дронів”, - написав Брай у листі до клієнтів, з яким ознайомилося видання Financial Times. 

Криза для Skydio підкреслює ризики, з якими зіштовхуються американські компанії, що покладаються на Китай, і розгортається на тлі занепокоєння серед іноземного бізнесу щодо використання Пекіном оновлених законів про безпеку для затримання місцевих співробітників іноземних фірм у Китаї та проведення рейдів.

Санкції Китаю, запроваджені 11 жовтня, торкнулися кількох американських груп, зокрема приватної компанії Skydio, у відповідь на схвалення Вашингтоном продажу ударних безпілотників Тайваню. Skydio нещодавно отримала контракт з пожежною службою острова.

Пекін запровадив санкції до того, як Skydio вдалося знайти альтернативних постачальників.

За словами одного з джерел видання, китайська влада відвідала постачальників Skydio, в тому числі Dongguan Poweramp - дочірню компанію японської TDK, яка виробляє акумулятори для безпілотників, наказавши розірвати зв'язки з американським виробником.

У середу, 30 жовтня, Skydio повідомила своїм клієнтам, що вона нормує кількість акумуляторів, які постачаються з дронами, через дії Китаю, і не очікує появи нових постачальників до весни.

Виробник веде переговори з компаніями в Азії, в тому числі на Тайвані. Офіційні особи США зв'язалися з азійськими союзниками, щоб обговорити шляхи допомоги Skydio. Компанія також контактувала з віцепрезидентом Тайваню щодо цього питання.

Skydio продає свою продукцію корпоративним і державним клієнтам, у тому числі американській армії. Компанія, зокрема, заявила, що відправила в Україну понад тисячу безпілотників для збору розвідувальних даних. Дрони також використовуються для документування російських воєнних злочинів.

Skydio каже, що її нова модель X10, стала першим американським безпілотником, який пройшов українські тести з радіоелектронної боротьби — це означає, що такі дрони важко заглушити й Київ замовив тисячі таких безпілотників.

Китай запровадив санкції в той час, коли Конгрес США розглядає законопроєкт, який має заборонити використовувати безпілотники DJI — компанії з Шеньчженя, яка домінує у світовій комерційній індустрії безпілотників.

"Ми підозрюємо, що Skydio стала мішенню Пекіна, тому що вона, ймовірно, розглядається як конкурент DJI. Якщо є і позитивний момент, ми можемо використати цей епізод для прискорення нашої роботи з диверсифікації ланцюгів постачання безпілотників подалі від Китаю", - сказав один з американських чиновників.

Офіційні особи Штатів висловили сподівання, що криза зі Skydio підвищить обізнаність приватного сектору США про небезпеку зосередження ланцюгів постачання на Китаї.

У минулому Пекін обмежував поставки рідкоземельних елементів, намагаючись чинити тиск на інші країни, а нещодавно попередив Японію, що заблокує поставки критично важливих мінералів, якщо Токіо прийме заходи експортного контролю, на яких наполягає Вашингтон.

СШАКитайсанкціїдронивійна в Україні

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