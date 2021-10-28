Китайські студенти подали до суду на Apple: обурені відсутністю зарядки в комплекті iPhone

Група китайських студентів із Пекіна та Шанхая подала позов до суду на американську компанію Apple з вимогою надати зарядні пристрої в комплекті з придбаними ними iPhone 12.

Про це повідомляє видання Vice, пише "Громадське".

Зокрема, один зі студентів вимагав у суді від Apple надати зарядний пристрій для iPhone 12 Pro Max, який йому довелося придбати додатково за 100 юанів (приблизно 400 гривень), та покрити юридичні витрати.

Кабель USB-C - Lightning, який був у коробці iPhone 12, несумісний з іншими зарядними пристроями на ринку. Тому студенти не змогли зарядити телефони, йдеться у груповому позові.

Натомість представник Apple сказав, що виробники телефонів зазвичай продають смартфони й адаптери для зарядки окремо. Водночас студенти стверджували, що кілька китайських виробників телефонів пропонували споживачам на вибір пакети з адаптерами й без них.

Чому немає зарядних пристроїв?

Apple припинила постачати свої нові iPhone з адаптерами живлення або навушниками з 2020 року. У компанії заявили, що ця зміна зменшить викиди вуглекислого газу та використання дорогоцінних матеріалів. Мовляв, споживачі вже й так мають занадто багато адаптерів.

Натомість китайські студенти стверджують, що Apple використовує екологічні проблеми лише як привід для просування своїх зарядних пристроїв MagSafe. Мовляв, бездротові зарядні пристрої витрачають більше енергії, ніж дротові.

Нагадаємо, що Apple виправила у своєму додатку Apple Music for Artists карту, де нині окупований Крим був зображений як частина території Росії.