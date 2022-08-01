Китайські вчені виявили воду на Місяці
Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті, опублікованій на сайті наукового журналу Science Advances.
"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда Chang’E-5... За нашими підрахунками, в зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться у матеріалі.
Фото: Укрінформ
Як зазначається, зразки ґрунту масою 1,731 кг були зібрані у північній частині області "Океан Бур" 1 грудня 2020 року і доставлені на Землю 17 грудня того ж року.
Китайська місія з дослідження Місяця Chang’E-5 була запущена 23 листопада 2020 року. Вона складається зі спускної платформи і засобу доставки зразків. Це перша місія Китаю з доставки зразків, яка мала за мету доправити на Землю не менше 2 кг реголіту і зразків порід. Це перша місія з доставки зразків з Місяця з 1976 року (Луна-24).
Фото: Укрінформ
Океан Бур - найбільше місячне море. Лежить на заході видимого боку. Має неправильну форму й витягнутий із північного заходу на південний схід. На сході зливається з численними іншими морями та затоками. Найбільший Нагадаємо, що Японія підготувала проєкт нової "дорожньої карти" своєї космічної політики, яка передбачає співпрацю громадського та приватного секторів у розробці засобу пересування поверхнею Місяця
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО James Webb розгорнув у космосі екран завбільшки з тенісний корт
- ФОТО LG представила концепцію прозорих дисплеїв
- ФОТО "Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин