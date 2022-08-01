Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китайські вчені виявили воду на Місяці

Як зазначається, зразки ґрунту масою 1,731 кг були зібрані у північній частині області "Океан Бур"
Китайські вчені виявили воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю місією Chang’E-5 у грудні 2020 року.
Китайські вчені виявили воду на Місяці Фото: masterkosta.com

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті, опублікованій на сайті наукового журналу Science Advances.

"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда Chang’E-5... За нашими підрахунками, в зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться у матеріалі.

 

Фото: Укрінформ

Як зазначається, зразки ґрунту масою 1,731 кг були зібрані у північній частині області "Океан Бур" 1 грудня 2020 року і доставлені на Землю 17 грудня того ж року.

Китайська місія з дослідження Місяця Chang’E-5 була запущена 23 листопада 2020 року. Вона складається зі спускної платформи і засобу доставки зразків. Це перша місія Китаю з доставки зразків, яка мала за мету доправити на Землю не менше 2 кг реголіту і зразків порід. Це перша місія з доставки зразків з Місяця з 1976 року (Луна-24).

Фото: Укрінформ

Океан Бур - найбільше місячне море. Лежить на заході видимого боку. Має неправильну форму й витягнутий із північного заходу на південний схід. На сході зливається з численними іншими морями та затоками. Найбільший Нагадаємо, що Японія підготувала проєкт нової "дорожньої карти" своєї космічної політики, яка передбачає співпрацю громадського та приватного секторів у розробці засобу пересування поверхнею Місяця

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2022 13:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.