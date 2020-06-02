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Китайський лікар намагався попередити колег про коронавірус ще у грудні, але його змусили мовчати

30 грудня Лі Веньян написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили 7 пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок
Лікар із китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення коронавірусу, намагався попередити колег про вірус наприкінці грудня 2019 року. Поліція змусила його мовчати та не поширювати чутки.
Китайський лікар намагався попередити колег про коронавірус ще у грудні, але його змусили мовчати Фото: з вільних джерел

Про це передає CNN,зазначає "Громадське".

30 грудня Лі Веньян написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили 7 пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок. На його думку, вірус був схожий на ТГРС, що призвів до епідемії у 2002-2003 роках.

Лі Веньян радив колегам носити захисний одяг, щоб захиститись від вірусу. Втім скріншоти повідомлення лікаря оприлюднили в мережі.

Того ж дня Муніципальна комісія з питань охорони здоров'я Уханя розіслала місцевим медзакладам повідомлення про діагностування пневмонії невідомого типу у відвідувачів місцевого ринку. Комісія заборонила розголошувати цю інформацію без узгодження з владою.

Місцева влада викликала Веньяна 31 грудня для пояснень того, як він дізнався про випадки зараження вірусом.

Незабаром до Веньяна прийшла поліція та звинуватила його в поширенні чуток та порушенні правопорядку. Йому погрожували триманням під вартою. Він визнав, що нібито порушив закон і відмовився від подальших «неправомірних дій».

Веньян повернувся до роботи. Він лікував людину з ще недіагностованим коронавірусом. 10 січня у Веньяна з'явився кашель, а потім лихоманка. За два дні його госпіталізували.

Перші тести на коронавірус були негативні. Його інфікування коронавірусом підтвердили 1 лютого.

Нагадаємо, що за останню добу від китайського коронавірусу померли ще 65 людей. Так, 490 смертей зафіксували у Китаї та по одній смерті у Гонконзі та на Філіппінах. У світі вірусом інфіковані вже 24,5 тисячі людей.

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06 02 2020 10:40
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