Китайський лікар намагався попередити колег про коронавірус ще у грудні, але його змусили мовчати

30 грудня Лі Веньян написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили 7 пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок

Лікар із китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення коронавірусу, намагався попередити колег про вірус наприкінці грудня 2019 року. Поліція змусила його мовчати та не поширювати чутки.

Про це передає CNN,зазначає "Громадське".

30 грудня Лі Веньян написав своїм колишнім одногрупникам з медичної школи про те, що до його лікарні доставили 7 пацієнтів, які відвідували місцевий рибний ринок. На його думку, вірус був схожий на ТГРС, що призвів до епідемії у 2002-2003 роках.

Лі Веньян радив колегам носити захисний одяг, щоб захиститись від вірусу. Втім скріншоти повідомлення лікаря оприлюднили в мережі.

Того ж дня Муніципальна комісія з питань охорони здоров'я Уханя розіслала місцевим медзакладам повідомлення про діагностування пневмонії невідомого типу у відвідувачів місцевого ринку. Комісія заборонила розголошувати цю інформацію без узгодження з владою.

Місцева влада викликала Веньяна 31 грудня для пояснень того, як він дізнався про випадки зараження вірусом.

Незабаром до Веньяна прийшла поліція та звинуватила його в поширенні чуток та порушенні правопорядку. Йому погрожували триманням під вартою. Він визнав, що нібито порушив закон і відмовився від подальших «неправомірних дій».

Веньян повернувся до роботи. Він лікував людину з ще недіагностованим коронавірусом. 10 січня у Веньяна з'явився кашель, а потім лихоманка. За два дні його госпіталізували.

Перші тести на коронавірус були негативні. Його інфікування коронавірусом підтвердили 1 лютого.

Нагадаємо, що за останню добу від китайського коронавірусу померли ще 65 людей. Так, 490 смертей зафіксували у Китаї та по одній смерті у Гонконзі та на Філіппінах. У світі вірусом інфіковані вже 24,5 тисячі людей.