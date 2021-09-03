Китайський зонд надіслав перші фото Марса - на них полярна шапка та піщані дюни з кратерами
На орбіту Червоної планети апарат вийшов 10 лютого, з 26 лютого він розпочав наукові дослідження, зокрема фотозйомку поверхні Марса та вивчення мінерального складу, повідомляє "Громадське".
Два з трьох опублікованих фото зробили панхроматичною камерою високої роздільної здатності (70 сантиметрів на піксель) з відстані 330-350 кілометрів від поверхні планети. Третє, кольорове фото зроблене камерою середньої роздільної здатності, на ньому північна полярна шапка Марса.
Досліджував зонд ударний басейн рівнину Утопія, бо саме тут у травні-червні має сісти марсохід китайської місії. Діаметр найбільшого кратера на знімках - приблизно 620 метрів, усередині нього та поряд можна побачити піщані дюни.
Поверхня Марса
Фото: CNSA
Поверхня Марса
Фото: CNSA
У лютому на Марсі утворилася черга із земних апаратів. На планету висадився марсохід NASA під назвою Perseverance, який продовжить геологічні дослідження своїх попередників. Також на орбіту Червоної планети вийшов перший в історії арабський марсіанський зонд - це місія Об'єднаних Арабських Еміратів. 14 лютого цей зонд передав на Землю своє перше фото.
І вже згаданий китайський зонд також дістався орбіти Марса в лютому.
Нагадаємо, що у Китаї показали знімки Марса з високою роздільною здатністю
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