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Китайський зонд надіслав перші фото Марса - на них полярна шапка та піщані дюни з кратерами

Досліджував зонд ударний басейн рівнина Утопія, бо саме тут у травні-червні має сісти марсохід китайської місії
Китайські науковці оприлюднили перші детальні фото поверхні Марса, зроблені орбітальним зондом місії Tianwen-1 ("Питання до неба").
Китайський зонд надіслав перші фото Марса - на них полярна шапка та піщані дюни з кратерами Північна полярна шапка Марса Фото: CNSA

На орбіту Червоної планети апарат вийшов 10 лютого, з 26 лютого він розпочав наукові дослідження, зокрема фотозйомку поверхні Марса та вивчення мінерального складу, повідомляє "Громадське".

Два з трьох опублікованих фото зробили панхроматичною камерою високої роздільної здатності (70 сантиметрів на піксель) з відстані 330-350 кілометрів від поверхні планети. Третє, кольорове фото зроблене камерою середньої роздільної здатності, на ньому північна полярна шапка Марса.

Досліджував зонд ударний басейн рівнину Утопія, бо саме тут у травні-червні має сісти марсохід китайської місії. Діаметр найбільшого кратера на знімках - приблизно 620 метрів, усередині нього та поряд можна побачити піщані дюни.

Поверхня Марса

Фото: CNSA

Поверхня Марса

Фото: CNSA

У лютому на Марсі утворилася черга із земних апаратів. На планету висадився марсохід NASA під назвою Perseverance, який продовжить геологічні дослідження своїх попередників. Також на орбіту Червоної планети вийшов перший в історії арабський марсіанський зонд - це місія Об'єднаних Арабських Еміратів. 14 лютого цей зонд передав на Землю своє перше фото.

І вже згаданий китайський зонд також дістався орбіти Марса в лютому.

Нагадаємо, що у Китаї показали знімки Марса з високою роздільною здатністю

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09 03 2021 10:58
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