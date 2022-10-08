Кияни створили петицію для скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час тривоги

На сайті Київської міської ради набрала понад 6 тисяч необхідних голосів петиція щодо скасування рішення про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Про це йдеться на сайті міськради.

Автор петиції Олександр Гречко аргументує рішення тим, що зупинка транспорту є необґрунтованою та шкідливою для жителів міста й економіки столиці.

На думку автора, це рішення не покращить безпеку містян, які змушені будуть шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог.

Підписанти петиції наголошують, що рішення Ради оборони змушує киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт "втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей". Тому, на думку автора, вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призведе до більших транспортних витрат, а також "спричинить знищення транспортної системи міста".

Про що йдеться?

Від 1 серпня у Києві запрацювали нові правила наземного громадського транспорту: під час повітряної тривоги він має зупинятися в безпечному місці, відповідно до правил дорожнього руху, а пасажири повинні залишити салон і пройти до найближчого укриття. Це рішення стосується і приватних перевізників.

У КМДА пояснили, що пасажири не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Контролерів про це попередять, вони отримають відповідні інструкції. Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не буде виконувати перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.