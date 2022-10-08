CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сайті Київської міської ради набрала понад 6 тисяч необхідних голосів петиція щодо скасування рішення про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кияни створили петицію для скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час тривоги
Фото: Корреспондент.net
Про це йдеться на сайті міськради.
Автор петиції Олександр Гречко аргументує рішення тим, що зупинка транспорту є необґрунтованою та шкідливою для жителів міста й економіки столиці.
На думку автора, це рішення не покращить безпеку містян, які змушені будуть шукати укриття на перших зупинках, де їм довелося вийти під час повітряних тривог.
Підписанти петиції наголошують, що рішення Ради оборони змушує киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт "втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей". Тому, на думку автора, вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призведе до більших транспортних витрат, а також "спричинить знищення транспортної системи міста".
Про що йдеться?
Від 1 серпня у Києві запрацювали нові правила наземного громадського транспорту: під час повітряної тривоги він має зупинятися в безпечному місці, відповідно до правил дорожнього руху, а пасажири повинні залишити салон і пройти до найближчого укриття. Це рішення стосується і приватних перевізників.
У КМДА пояснили, що пасажири не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Контролерів про це попередять, вони отримають відповідні інструкції. Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не буде виконувати перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2022 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Міст поблизу Каховської ГЕС став непридатним для використання після удару ЗСУ
- ВІДЕО Україна отримала першу партію турецьких БТР
- ВІДЕО В Україні затримана диверсійна група, яка планувала вбити Резнікова і Буданова - СБУ
- Виплати військовим і новий навчальний рік - що зміниться в Україні з 1 серпня
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?