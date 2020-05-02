Лабораторія в годиннику: вчені розробили трекер, що контролює стан здоров'я за потом

Так, трекер зможе визначити, чи достатньо води випиває людина

Американські інженери розробили спортивний трекер у вигляді годинника, який визначає стан здоров'я людини за потом.

Як пише Futurity, поки людина виконує фізичні вправи, трекер вивчає склад поту та повідомляє про стан здоров'я користувача,передає "Громадське".

Ґаджет на ходу аналізує метаболіти. Це маркери, які допоможуть дізнатися, як відбувається обмін речовин в організмі. Якщо рівень метаболітів збільшується, пристрій повідомить про це тренеру чи лікарю.

Так, трекер зможе визначити, чи достатньо води випиває людина.

Аналізатор поту розміщений на задній стінці трекера, яка прилягає до шкіри людини. Звідти дані передаються на смартфон.

«Цей пристрій за розміром як середній годинник, але в ньому заховане аналітичне обладнання, еквівалентне чотирьом громіздким електрохімічним пристроям, які використовують для вимірювання рівня метаболітів у лабораторіях», - сказав один з розробників пристрою Майкл Даніель.

Він додав, що в надалі ці пристрої дозволять запобігати проблемам зі здоров'ям під час тренувань і змагань. Також трекер допоможе обрати дієту чи вправи, щоб уникнути захворювань чи поліпшити фізичний стан людини.

Наразі вчені тестують, як довго пристрій може безперервно вивчати здоров'я людини.

Нагадаємо, що за словами Візеля, він поділився подробицями патенту з Apple у вересні 2017 року. Після цього компанія "відмовилася сумлінно вести переговори" і не залишила кардіолога іншого вибору, окрім як звернутися до суду.