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Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із росією та білоруссю

31 січня 2023, 20:17
Латвія не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із росією та білоруссю
НОК України
Латвія відмовилася брати участь в Олімпійських іграх разом із рф та білоруссю, якщо на момент їх проведення агресія в Україні продовжуватиметься.

Про це повідомляє Delfi.

"Якби ці ігри відбулися зараз і в них брали б участь спортсмени з росії та білорусі, я думаю, що збірна Латвії не поїхала б на ці ігри. Ми сподіваємось, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, у цьому випадку латвійські спортсмени теж матимуть змогу брати участь у таких Олімпійських іграх", - сказав президент Латвійського олімпійського комітету Жорж Тікмер.

Латвія також радитиме своїм національним спортивним федераціям виходити на міжнародний рівень із закликом не дозволяти російським та білоруським спортсменам брати участь у кваліфікаційних турнірах Олімпійських ігор 2024 року.

Раніше повідомлялось, що НОК України розгляне бойкот Олімпіади-2024.

ЛатвіяРФолімпійські ігри-2024білорус

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