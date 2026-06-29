Латвія планує побудувати спільне з Україною підприємство з виробництва дронів неподалік кордону з рф

Планується швидке спорудження такого підприємства неподалік кордону Латвії з росією.

Угода між Латвією і Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, у межах якого таке підприємство має з'явитися неподалік латвійсько-російського кордону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс, пише Delfi.

Кулбергс пояснив, що підписана на початку червня угода з Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає, зокрема, спільне виробництво. Планується швидке спорудження такого підприємства неподалік кордону Латвії з росією. Прем'єр зазначив, що уряд зробить усе необхідне для того, щоб це підприємство могло розміститися саме там, оскільки регіону потрібна економічна активність, інвестиції та робочі місця.

Також Кулбергс розповів, що у липні-серпні уздовж кордонів країни з білоруссю та рф мають запрацювати нові рішення для протидії безпілотникам, які дозволять не застосовувати авіацію у разі кожної повітряної загрози.

Нагадаємо, угоду щодо співпраці у сфері БпЛА, так звану угоду Drone Deal, підписали на першій зустрічі Зеленського з Кулбергсом на полях саміту Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні на початку червня.