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Латвія планує прибрати дорожні знаки з напрямками до росії і білорусі

26 липня 2026, 15:04
Латвія планує прибрати дорожні знаки з напрямками до росії і білорусі
Фото: з вільних джерел
Уряд має визначитися з подальшою реалізацією цього плану.

У Латвії виступили за поступову відмову від дорожніх знаків, на яких зазначені напрямки до населених пунктів росії і білорусі. Міністр транспорту країни Ріхардс Козловскіс заявив, що такі вказівники більше не є необхідними.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству LETA, повідомляє Delfi.

За словами міністра, у лютому Міністерство транспорту підготувало доповідь із пропозиціями щодо зміни дорожніх знаків і передало її для громадського обговорення та подальшого погодження урядом.

Документ передбачає до 30 вересня цього року переглянути та скоригувати дорожні вказівники, які містять назви населених пунктів у росії та білорусі. Йдеться про різні варіанти — від часткового коригування окремих знаків до їхньої повної заміни.

"Кілька тижнів тому ми нагадали офісу нового прем’єр-міністра про цей звіт",  зазначив Козловскіс.

Він додав, що рішення щодо подальшого розгляду документа залежить від офісу глави уряду.

"Звісно, є витрати, але ми готові до цього. Наразі я не бачу необхідності в рекомендаціях у цьому напрямку. Це не обов’язково. Можливо, у якомусь далекому майбутньому", — сказав міністр.

У підготовці звіту брали участь, зокрема, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції та представники місцевого самоврядування.

У документі зазначається, що зміни можуть включати оновлення дорожніх знаків, заміну окремих покажчиків, а також використання номерів доріг та європейської системи маркування маршрутів замість назв міст у сусідніх країнах.

За даними компанії "Latvijas Valsts ceļi", на державних дорогах Латвії виявили 235 дорожніх знаків та вказівників, де згадуються населені пункти рф або бр.

У Міністерстві транспорту оцінюють, що часткове коригування знаків або їхня повна заміна може коштувати близько 120 тисяч євро з урахуванням ПДВ.

Водночас у відомстві наголошують, що зміни проводитимуть поступово за рахунок уже наявного фінансування. Там пояснюють, що зменшення акценту на назвах населених пунктів РФ і Білорусі не вплине на безпеку дорожнього руху чи роботу транспортної системи.

 

РосіяБілорусьЛатвія

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