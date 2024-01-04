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​Латвія пропонує заборонити імпорт зерна з росії та білорусі до ЄС

04 січня 2024, 18:11
​Латвія пропонує заборонити імпорт зерна з росії та білорусі до ЄС
Фото: cfts.org.ua
Глава латвійського МЗС розпочав переговори з естонськими і литовськими колегами на цю тему.

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонує заборонити імпорт зерна з росії та білорусі до Євросоюзу.

Про це повідомляє LSM.

Торік товари російського та білоруського походження склали понад половину обсягів вантажів латвійської держкомпанії LDz. Яка ситуація була у 2023-му - наразі невідомо, але керівництво компанії підтвердило, що продовжить перевезення. Підприємство належить державі, відповідно, рішення щодо його майбутнього ухвалює Міністерство транспорту Латвії.

Новий очільник відомства Каспарс Брішкенс назвав російське зерно "кривавим" і висловився за заборону його імпорту до ЄС.

Брішкенс вважає, що рф може використовувати доходи від експорту зерна для фінансування війни проти України. Інший ризик - росія може вивозити вкрадене зерно з окупованих українських територій під виглядом російського.

Глава латвійського Мінтранспорту доручив міністерству підготувати аналіз наслідків введення заборони на імпорт російського та білоруського зерна. Крім того, Брішкенс розпочав переговори зі своїми естонськими і литовськими колегами на цю тему.

"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", – сказав міністр. Він додав, що спробує переконати уряд та інші країни Євросоюзу заборонити імпорт російського та білоруського зерна в межах наступного пакету санкцій.

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