Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Латвія схвалила закон про виплату компенсацій жертвам Голокосту

Законопроєкт передбачає виділення 40 мільйонів євро протягом 10 років на відродження єврейської громади Латвії
У четвер парламент Латвії ухвалив закон про реституції жертвам Голокосту, який включає компенсацію за втрачене єврейське майно та фінансування єврейської громади балтійської країни.
Латвія схвалила закон про виплату компенсацій жертвам Голокосту Фото: telegrafist.org

Про це, як пише  "Європейська правда", йдеться у повідомленні агентства АР.

Після кількох років суперечок навколо цього питання депутати 100-місного Сейму проголосували 64 голосами проти 21 за ухвалення законопроєкту в остаточному читанні.

Тривалі переговори за участю Всесвітньої єврейської організації з реституції, представників латвійських євреїв та державних органів розпочалися у 2005 році. У переговорах також брали участь США та Ізраїль.

Законопроєкт передбачає виділення 40 мільйонів євро протягом 10 років на відродження єврейської громади Латвії, що налічує 9500 осіб, надання соціальної та матеріальної допомоги тим, хто пережив Голокост, а також фінансування єврейських шкіл, відновлення будівель та культурні проєкти.

Латвія була окупована в червні 1940 року радянською Червоною армією, яка через рік була витіснена військами нацистської Німеччини. Москва повернула собі Латвію наприкінці 1944 року, і країна залишалася частиною Радянського Союзу до здобуття незалежності 1991 року.

Читайте також: У Польщі двох істориків Голокосту зобов'язали вибачитися за уривок із книжки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2022 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.