Латвія укріплює кордон з рф "зубами дракона", готуючись до наземного вторгнення

28 травня 2026, 15:55
Фото: Māris Justs/LSM Latgales redakcija
Загальна довжина кордону країни з росією та білоруссю становить близько 450 кілометрів.
Національні збройні сили Латвії почали встановлювати перші бар'єри протимобільності – так звані "зуби дракона" – уздовж кордону з росією.
 
Про це повідомляє LSM.lv.
 
Бар'єри розташовані у три ряди завширшки близько десяти метрів і призначені для того, щоб унеможливити проїзд військової техніки через кордон. Кожен "зуб" важить приблизно півтори тонни. Як зазначили військові, проміжки між елементами настільки малі, що жодна бронетехніка не зможе крізь них пройти.
 
Підготовча робота – будівництво та виготовлення бар'єрів – почалася ще у 2024 році. Проте фізичне встановлення на державних і муніципальних землях стартувало лише у 2025-му. Як йдеться у матеріалі, процес стримували кілька чинників: будівництво прикордонної інфраструктури, координація з Державною прикордонною охороною та логістика розміщення об'єктів. Однією з головних перешкод, про які повідомляється, була проблема приватної власності – значна частина інфраструктури зводиться на землях приватних осіб. Ситуацію врегулював спеціальний закон.
 
За словами Андріса Рієкстса, офіцера, відповідального за проєкт, оборонна лінія має не просто стримувати противника, а й зупиняти та знищувати його безпосередньо на кордоні – і саме досвід України робить цей підхід принциповим.
 
"Якщо щось таки трапиться, ми маємо бути готові знищити їх, тут, адже ми бачимо на прикладі України: як тільки ми віддаємо територію, повернути її практично неможливо", – наголосив полковник.
 
Окрім "зубів дракона", у перспективі заплановано будівництво протитанкових ровів. ЇЇ спільно будують Латвія, Литва і Польща. Планують закінчити до 2028 року.

 

