Латвія укріплює кордон з рф "зубами дракона", готуючись до наземного вторгнення

Загальна довжина кордону країни з росією та білоруссю становить близько 450 кілометрів.

Національні збройні сили Латвії почали встановлювати перші бар'єри протимобільності – так звані "зуби дракона" – уздовж кордону з росією.

Бар'єри розташовані у три ряди завширшки близько десяти метрів і призначені для того, щоб унеможливити проїзд військової техніки через кордон. Кожен "зуб" важить приблизно півтори тонни. Як зазначили військові, проміжки між елементами настільки малі, що жодна бронетехніка не зможе крізь них пройти.

Підготовча робота – будівництво та виготовлення бар'єрів – почалася ще у 2024 році. Проте фізичне встановлення на державних і муніципальних землях стартувало лише у 2025-му. Як йдеться у матеріалі, процес стримували кілька чинників: будівництво прикордонної інфраструктури, координація з Державною прикордонною охороною та логістика розміщення об'єктів. Однією з головних перешкод, про які повідомляється, була проблема приватної власності – значна частина інфраструктури зводиться на землях приватних осіб. Ситуацію врегулював спеціальний закон.