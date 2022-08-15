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Латвія відновила програму реабілітації поранених українських воїнів

З 15 серпня 2022 року Латвія відновила програму реабілітації поранених українських воїнів.
Латвія відновила програму реабілітації поранених українських воїнів Фото: Олександр Матяш

Про це повідомляє пресслужба латвійського МЗС.

"У національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 12 українських військових розпочнуть тритижневий курс лікування, щоб отримати реабілітаційні послуги та одужати від тяжких поранень, отриманих під час захисту України від нападу російських збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Латвійський уряд ухвалив рішення про поновлення програми ще 7 березня. Для цього із держбюджету країни виділено 280 тисяч євро. У суму входять витрати на реабілітацію, витрати на відрядження і витрати на технічні засоби.

Відбір українських пацієнтів, їхнє транспортування до Латвії й надання реабілітаційних послуг у центрі "Вайварі" координує латвійське МЗС у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством добробуту і за підтримки Міністерства оборони.

Надання Латвією медичної допомоги постраждалим під час бойових зіткнень на сході України було розпочато ще 2014 року. До 2019 року Латвія надала лікування 58 потерпілим в Україні у латвійських медичних закладах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нова Зеландія навчатиме українських військових у Великобританії.

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15 08 2022 16:49
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