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Латвія відновила призов до армії, щоб стримати росію – The Telegraph

07 лютого 2024, 15:23
Латвія відновила призов до армії, щоб стримати росію – The Telegraph
Фото: з вільних джерел
Військовозобов’язані чоловіки повинні будуть пройти річне навчання.

Латвія знову запровадила військову службу, щоб стримати росію від вторгнення в Європу. До цього у країні була скасована обов’язкова служба із 2006 року. 

Про це пише The Telegraph.

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали і російський політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок є безперспективним", – заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, передає видання.

Каріньш додав, що країна робить це для того, щоб збільшити кількість активного та готового резерву.

За словами міністра, усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть пройти рік служби, включно з тими, хто проживає за кордоном.

"Ті, хто відмовляється служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені, хоча будуть застосовуватися деякі винятки, зокрема для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, одиноких батьків і подвійних громадян, які вже служили за кордоном", – додав міністр. 

У Латвії строковики будуть отримувати місячну зарплату до 300 євро, житимуть в армійських казармах. Також їм буде дозволено взяти відпустку до одного місяця.

Каріньш сказав, що призовники будуть "включені в професійні підрозділи", щоб навчитися необхідним навичкам і переконатися, що вони "повністю споряджені" для бою.

План Латвії полягає в тому, щоб мати боєздатні сили з 61 000 військовослужбовців, розділених між діючими військами та резервними частинами.

За словами очільника МЗС, росія повинна зрозуміти, що "європейська оборона повністю готова, і що неможливо отримати будь-які здобутки без величезних втрат, і переконатися, що насправді ніякі здобутки не будуть реальними".

Каріньш додав, що зараз не бачить прямої військової загрози жодній країні НАТО, але все одно "ми просто повинні бути готові".

Латвіяарміявійна в Україніросія окупантипризов

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