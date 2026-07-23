Латвія заборонить імпорт книг, іграшок, одягу та взуття з росії та білорусі

Сейм ухвалив поправки 66 голосами.

Латвійський Сейм 23 липня на позачерговому засіданні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають заборону на імпорт окремих товарів з росії та білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

За законопроєкт проголосували 66 депутатів, вісім виступили проти. Документ надає уряду повноваження визначити перелік заборонених товарів. Під обмеження можуть потрапити книги та періодичні видання, насамперед російськомовні, – відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття. Заборона поширюватиметься на імпорт як безпосередньо з росії та білорусі, так і через треті країни. Транзит таких товарів через Латвію до інших держав ЄС залишатиметься дозволеним.

Міністерка закордонних справ Байба Браже наголосила, що уряд негайно затвердить перелік товарів після набрання законом чинності. Вона також зазначила, що росія використовує книги та видання у пропагандистських цілях, "а це не потрібно ні Латвії, ні Євросоюзу".