Лауреат "Оскара" за фільм про путіна втратив статуетку в аеропорту Нью-Йорка

01 травня 2026, 14:00
Лауреат
Павєл Таланкін часто возив статуетку між країнами для демонстрацій на публічних заходах.

російський документаліст Павєл Таланкін, який отримав премію "Оскар" за фільм "Містер ніхто проти путіна", залишився без нагороди після перельоту зі США до Німеччини.

Про це повідомляє BBC.

За словами Таланкіна, інцидент стався в аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку. Працівники служби безпеки зупинили його, посилаючись на правила перевезення предметів, які потенційно можуть бути використані як зброя. Статуетку упакували в коробку та передали для перевезення як зареєстрований багаж. Після прибуття до Німеччини "Оскар" зник.

Авіакомпанія Lufthansa заявила, що проводить внутрішнє розслідування та намагається встановити місцеперебування нагороди, ставлячись до ситуації з "обережністю та терміновістю".

Виконавча продюсерка фільму Робін Гессманн зазначила, що допомагала Таланкіну спілкуватися зі службою безпеки, оскільки він майже не знає англійської. Вона підкреслила, що раніше документаліст неодноразово без жодних перешкод перевозив "Оскар" та BAFTA як на внутрішніх рейсах у США, так і на міжнародних маршрутах. "З Леонардо Ді Капріо цього б не сталося", – додала вона.

Про фільм

"Містер ніхто проти путіна" досліджує пропаганду в російських школах після початку повномасштабної війни проти України. Автори показують, як освітня система використовується для поширення воєнних наративів. Таланкін виступив співрежисером та головним героєм стрічки.

Статуетка "Оскар" має близько 34 сантиметрів у висоту і важить приблизно 3,9 кілограма. Вартість виготовлення оцінюється від 400 до 1000 доларів, однак реальна цінність нагороди – у її символічному статусі найвищої відзнаки в кінематографі.

Реакція росії

Перемога на "Оскарі" мала для Таланкіна серйозні наслідки на батьківщині: росія внесла його до реєстру "іноагентів", а суд Челябінська заборонив показ фільму через "негативне ставлення до державної політики". російська влада також звернулася до ЮНЕСКО та оргкомітету премії зі скаргами на нібито порушення прав дітей, кадри з якими використали у фільмі.

