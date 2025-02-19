Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лавров на переговорах зі США перекладав відповідальність за війну на Україну – ISW

19 лютого 2025, 08:55
Лавров на переговорах зі США перекладав відповідальність за війну на Україну – ISW
Фото: ТАСС
Він повторив пропагандистські тези кремля про нібито "першопричини" війни, серед яких розширення НАТО та "дискримінація" російськомовного населення в Україні.
Під час переговорів між США і рф у Саудівській Аравії міністр закордонних справ росії Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення, перекладаючи відповідальність за війну на Україну та Захід. 
 
Про це ідеться у звіті військових аналітиків ISW 
 
Вони вказують, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація заявила про необхідність усунення так званих "першопричин" війни, серед яких кремль традиційно називає розширення НАТО та, нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян, а також російської мови, ЗМІ та культури в Україні.
 
Експерти ISW наголошують, що така риторика є частиною ширшої інформаційної кампанії кремля, яка намагається представити повномасштабне вторгнення росії як вимушений крок у відповідь на дії України та Заходу. Таким чином, Москва прагне виправдати свою агресію, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами.
 
"Такі заяви заперечують той факт, що Зеленський балотувався і вступив на посаду під гаслом припинення триваючого конфлікту і намагався домовитися з путіним на початку свого президентського терміну, а також те, що путін відмовився припинити безперервні порушення його маріонетками умов Мінських домовленостей", ідеться у звіті.
 
Лавров також повторив давні вимоги путіна, висунуті ще наприкінці 2021 року, серед яких – нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та фактичне усунення українського уряду від влади.
 
Він, зокрема, заперечив відповідальність рф за її цілеспрямовані та багаторічні спроби знищити українську енергетичну інфраструктуру. Він стверджував, що російські війська не мали наміру завдавати їй шкоди, попри численні докази того, що російські війська систематично завдають ударів високоточною зброєю саме по енергетичних об’єктах України.
 
Під час двосторонньої зустрічі американські офіційні особи запропонували російській делегації мораторій на удари по енергетичних об’єктах росії та України, на що Лавров відповів, що російські війська нібито завдають ударів лише по об’єктах, які "безпосередньо підтримують" українських військових".
 
ISW підкреслює, що Лавров навмисно применшує масштаби російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які війська рф здійснювали кожної зими від початку повномасштабного вторгнення.

 

СШАСергій Лавроввійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється