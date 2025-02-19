Лавров на переговорах зі США перекладав відповідальність за війну на Україну – ISW

Він повторив пропагандистські тези кремля про нібито "першопричини" війни, серед яких розширення НАТО та "дискримінація" російськомовного населення в Україні.

Під час переговорів між США і рф у Саудівській Аравії міністр закордонних справ росії Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення, перекладаючи відповідальність за війну на Україну та Захід.

Про це і деться у звіті військових аналітиків ISW

Вони вказують, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація заявила про необхідність усунення так званих "першопричин" війни, серед яких кремль традиційно називає розширення НАТО та, нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян, а також російської мови, ЗМІ та культури в Україні.

Експерти ISW наголошують, що така риторика є частиною ширшої інформаційної кампанії кремля, яка намагається представити повномасштабне вторгнення росії як вимушений крок у відповідь на дії України та Заходу. Таким чином, Москва прагне виправдати свою агресію, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами.

"Такі заяви заперечують той факт, що Зеленський балотувався і вступив на посаду під гаслом припинення триваючого конфлікту і намагався домовитися з путіним на початку свого президентського терміну, а також те, що путін відмовився припинити безперервні порушення його маріонетками умов Мінських домовленостей", ідеться у звіті.

Лавров також повторив давні вимоги путіна, висунуті ще наприкінці 2021 року, серед яких – нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та фактичне усунення українського уряду від влади.