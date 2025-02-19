Лавров на переговорах зі США перекладав відповідальність за війну на Україну – ISW
19 лютого 2025, 08:55
Фото: ТАСС
Він повторив пропагандистські тези кремля про нібито "першопричини" війни, серед яких розширення НАТО та "дискримінація" російськомовного населення в Україні.
Під час переговорів між США і рф у Саудівській Аравії міністр закордонних справ росії Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення, перекладаючи відповідальність за війну на Україну та Захід.
Про це ідеться у звіті військових аналітиків ISW
Вони вказують, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація заявила про необхідність усунення так званих "першопричин" війни, серед яких кремль традиційно називає розширення НАТО та, нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян, а також російської мови, ЗМІ та культури в Україні.
Експерти ISW наголошують, що така риторика є частиною ширшої інформаційної кампанії кремля, яка намагається представити повномасштабне вторгнення росії як вимушений крок у відповідь на дії України та Заходу. Таким чином, Москва прагне виправдати свою агресію, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами.
"Такі заяви заперечують той факт, що Зеленський балотувався і вступив на посаду під гаслом припинення триваючого конфлікту і намагався домовитися з путіним на початку свого президентського терміну, а також те, що путін відмовився припинити безперервні порушення його маріонетками умов Мінських домовленостей", ідеться у звіті.
Лавров також повторив давні вимоги путіна, висунуті ще наприкінці 2021 року, серед яких – нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та фактичне усунення українського уряду від влади.
Він, зокрема, заперечив відповідальність рф за її цілеспрямовані та багаторічні спроби знищити українську енергетичну інфраструктуру. Він стверджував, що російські війська не мали наміру завдавати їй шкоди, попри численні докази того, що російські війська систематично завдають ударів високоточною зброєю саме по енергетичних об’єктах України.
Під час двосторонньої зустрічі американські офіційні особи запропонували російській делегації мораторій на удари по енергетичних об’єктах росії та України, на що Лавров відповів, що російські війська нібито завдають ударів лише по об’єктах, які "безпосередньо підтримують" українських військових".
ISW підкреслює, що Лавров навмисно применшує масштаби російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які війська рф здійснювали кожної зими від початку повномасштабного вторгнення.