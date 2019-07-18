Лавров не хоче міняти "нормандський формат", бо бачить шанс у нових умовах
"Щодо ініціативи, озвученої, так я розумію – експромтом, президентом Зеленським про підключення Сполучених Штатів і Сполученого Королівства до "нормандського формату", на цю тему вже висловилися представники самої адміністрації США, які не бачать в цьому необхідності. Як я розумію, аналогічна позиція і у Франції, і у Німеччині", - заявив Лавров.
Ті заяви, які робляться з Києва, про те, що це їхні наміри – виконати все, про що домовилися в Мінську в лютому 2015 року, ми активно вітаємо, подивимося, як вони будуть втілюватися в практичні справи. Принаймні, будемо робити все, щоб цьому сприяти ", - сказав він.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.
Читайте також: Макрон в телефонному режимі обговорив з Путіним "нормандський формат"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"