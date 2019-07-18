Лавров не хоче міняти "нормандський формат", бо бачить шанс у нових умовах

Міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського про підключення до переговорів в "нормандському форматі" США і Великобританії, заявив, що нинішній формат узгоджений, і важливо не розпорошувати увагу

Лавров додав, що формат узгоджений та має шанс в нових умовах просунутися вперед, і важливо не розпорошувати увагу. Він також сказав, що є підстави вважати, що, на відміну від режиму нова команда (президента Зеленського – ред.) буде прагнути по-чесному виконувати Мінські домовленості. "

"Щодо ініціативи, озвученої, так я розумію – експромтом, президентом Зеленським про підключення Сполучених Штатів і Сполученого Королівства до "нормандського формату", на цю тему вже висловилися представники самої адміністрації США, які не бачать в цьому необхідності. Як я розумію, аналогічна позиція і у Франції, і у Німеччині", - заявив Лавров.

Ті заяви, які робляться з Києва, про те, що це їхні наміри – виконати все, про що домовилися в Мінську в лютому 2015 року, ми активно вітаємо, подивимося, як вони будуть втілюватися в практичні справи. Принаймні, будемо робити все, щоб цьому сприяти ", - сказав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

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