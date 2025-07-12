Лавров прибув з офіційним візитом до КНДР для обговорення війни в Україні

Щодо можливості зустрічей путіна і Кім Чен Ина, Лавров сказав, що вони перебувають у постійному контакті, зустрічі на вищому рівні між рф і КНДР напевно будуть.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після зустрічі міністрів закордонних справ країн АСЕАН Лавров прибув до північнокорейського міста Вонсан, яке відоме своїми ракетними і військово-морськими об'єктами.

Лавров у КНДР провів зустріч із північнокорейським колегою Чхве Сон Хі, під час якої обговорювали війну в Україні та ситуацію на Корейському півострові.

Зокрема, він заявив, що у рф не було причин відмовлятися від допомоги КНДР війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".

При цьому він додав, що питання про подальшу допомогу росії у війні вирішує сам Кім Чен Ин.

Щодо можливості зустрічей путіна і Кім Чен Ина, Лавров сказав, що вони перебувають у постійному контакті, зустрічі на вищому рівні між рф і КНДР напевно будуть.

Також він прокоментував заяви про створення "коаліцією охочих" корпусу багатонаціональних сил для захисту України, назвавши це "фантазіями" і заявивши, що москва "не сприймає всерйоз" ці спроби.

Південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР, ймовірно, готується відправити додаткові війська до росії вже у липні або серпні.

Після візиту до КНДР Лавров планує вирушити до Китаю для участі у засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке відбудеться 14–15 липня.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.