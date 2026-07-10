Лайнер із ЛГБТ-туристами, який не прийняли в портах Туреччини, відмовилися приймати і в Єгипті

Візит до Єгипту не був передбаченим із самого початку: маршрут скоригували після того, як лайнер відмовилися приймати в Туреччині.

У Єгипті не прийняли круїзний лайнер Scarlet Lady із ЛГБТК+ туристами, який раніше вже відмовилися впускати в порти Туреччини, покликаючись на "моральні норм" та "сімейні цінності".

9 липня пасажири лайнера знайшли під дверима своїх кают повідомлення генерального директора туристичної компанії Atlantis Events, яка зафрахтувала Scarlet Lady, Річа Кемпбелла. У ній він писав, що лайнеру не дозволили увійти до єгипетських територіальних вод, хоч під час торішнього круїзу цей маршрут змогли успішно здійснити "без жодних проблем".

Візит до Єгипту не був передбаченим із самого початку: маршрут скоригували після того, як лайнер відмовилися приймати в Туреччині через те, що на ньому пливли групи, "відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями". Єгипет же наразі не повідомляв офіційних причин свого рішення відмови прийняти лайнер.