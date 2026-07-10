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Лайнер із ЛГБТ-туристами, який не прийняли в портах Туреччини, відмовилися приймати і в Єгипті

10 липня 2026, 08:55
Лайнер із ЛГБТ-туристами, який не прийняли в портах Туреччини, відмовилися приймати і в Єгипті
Фото: Steve Parsons/PA
Візит до Єгипту не був передбаченим із самого початку: маршрут скоригували після того, як лайнер відмовилися приймати в Туреччині.
У Єгипті не прийняли круїзний лайнер Scarlet Lady із ЛГБТК+ туристами, який раніше вже відмовилися впускати в порти Туреччини, покликаючись на "моральні норм" та "сімейні цінності".
 
Про це пише Guardian.
 
9 липня пасажири лайнера знайшли під дверима своїх кают повідомлення генерального директора туристичної компанії Atlantis Events, яка зафрахтувала Scarlet Lady, Річа Кемпбелла. У ній він писав, що лайнеру не дозволили увійти до єгипетських територіальних вод, хоч під час торішнього круїзу цей маршрут змогли успішно здійснити "без жодних проблем".
 
Візит до Єгипту не був передбаченим із самого початку: маршрут скоригували після того, як лайнер відмовилися приймати в Туреччині через те, що на ньому пливли групи, "відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями". Єгипет же наразі не повідомляв офіційних причин свого рішення відмови прийняти лайнер.
 
Власник туристичної компанії Hermes Holidays, яка також спеціалізується на ЛГБТК+-турах, Кайл Олсен вважає, що якби Туреччина не відмовилася пропускати судно у свої порти, Єгипет, ймовірно, також не ухвалив би такого самого рішення.
 
"Це сумне відображення того, куди рухається світ. Усе більше урядів переходять під вплив правих політичних сил, а права ЛГБТ+ людей унаслідок цього обмежуються по всьому світу", – сказав він і додав, що після рішень Туреччини та Єгипту більше не рекомендуватиме ці країни своїм клієнтам.
 
За словами Олсена, який має друзів на борту Scarlet Lady, рішення Єгипту було раптовим: "Це було буквально рішення єгипетського уряду в останню хвилину. Напередодні ввечері жодних проблем не було". Тепер, мовляв, лайнер знову змінить маршрут і вирушить в порт Ханьї на острові Крит, а звідти – до Чорногорії.

 

Єгипетлайнер

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