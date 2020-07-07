Легалізація грального бізнесу: у ВР з'явився закон про штрафи для організаторів
Про це свідчать дані на сайті Ради, передає РБК - Україна.
Відповідний законопроект №3792 пропонує внести зміни до Кримінального кодексу.
За порушення встановлених законом вимог щодо ідентифікації (верифікації) гравця або відвідувача грального закладу закон пропонує карати штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
"Те саме діяння, що спричинило участь в азартній грі особи, якій законом заборонено бути гравцем, карається штрафом від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років", - також йдеться у тексті законопроекту.
Слід зазначити, у законопроекті № 2285-д про легалізацію грального бізнесу також прописана відповідальність за порушення верифікації гравців. Однак проект пропонує адміністративну, а не кримінальну відповідальність за це порушення.
Нагадаємо, що із грудня 2019 року в Дніпропетровській області правоохоронці закрили 383 незаконні гральні заклади.
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