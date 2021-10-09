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Легкоатлетка Магучіх відреагувала на друге фото з росіянкою:каже,що її обіймала австралійська спортсменка

Також легкоатлетка розповіла, що протягом останнього місяця вислухала про себе "багато цікавого". Вона порадила коментатором зайнятися собою, а не писати гидоту про спортсменку.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала друге фото, на якому вона поряд із російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Дівчина каже, що на знімку її обійняла не росіянка, а австралійка.
Легкоатлетка Магучіх відреагувала на друге фото з росіянкою:каже,що її обіймала австралійська спортсменка Фото: з вільних джерел

Про це спортсменка написала на сторінках у Facebook та Instagram, повідомляє "Громадське".

Спортсменка розповіла, що фото зробили на прохання польської стрибунки Каміли Ліцвінко, оскільки та завершує спортивну кар'єру. Українка додала, що тоді не обіймалась із росіянкою.

"Обіймає мене не Марія (Ласіцкене - ред.), а Нікола Макдермотт (позаду українки - ред.) - представниця Австралії. Будьте уважнішими, будь ласка", - написала Магучіх.

Також легкоатлетка розповіла, що протягом останнього місяця вислухала про себе "багато цікавого". Вона порадила коментатором зайнятися собою, а не писати гидоту про спортсменку. Крім того, Магучіх оголосила, що пішла у відпустку.

Що передувало?

8 вересня у Цюриху відбувся фінал стрибків у довжину "Діамантової ліги". Перше місце посіла росіянка Марія Ласіцкене, друге - Ярослава Магучіх, а третє - австралійка Нікола Макдермотт. Ще одна українка, Ірина Геращенко, посіла 4-те місце, як і на Олімпіаді в Токіо.

Наступного дня австралійська стрибунка Елінор Паттерсон опублікувала спільну фотографію стрибунок. На знімку поряд із росіянкою Марією Ласіцкене стояли українки Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Геращенко фотографію не коментувала.

Ласіцкене має звання капітанки російської армії. Магучіх є молодшим сержантом ЗСУ, а Геращенко - старшиною.

На початку серпня скандал спричинило спільне фото Ласіцкене та Магучіх під час святкування здобуття нагород на Олімпіаді в Токіо. У Міноборони тоді провели розмову зі спортсменкою. А сама Ярослава заявила, що фото з росіянкою не мало політичної позиції - учасниці просто вітали одна одну після здобуття медалей.

Нагадаємо, що Україна оскаржила результат змагання у штовханні ядра на Паралімпіаді у Токіо, після чого український спортсмен Максим Коваль здобув золоту медаль, а легкоатлет із Малайзії Мухаммад Зіяд Золкефлі, який лідирував, був дискваліфікований. Тепер соцмережі українських відомств заполонили коментарі обурених малазійців.

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10 09 2021 13:50
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