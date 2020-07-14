LEGO створила набір, із якого можна буде зібрати приставку Nintendo. І вона навіть працює!

У продаж набір вийде 1 серпня 2020 року - до 35-річчя з дня виходу NES

Виробник популярних конструкторів LEGO випустив набір зі створення копії приставки NES (відома також як Dendy) японської компанії Nintendo.

Набір Nintendo Entertainment System, призначений для дорослих, складається з 2646 деталей, повідомляє "Громадське". Із них можна зібрати консоль, ґеймпад, ігровий картридж та мініатюрний ретротелевізор із зображенням одного з рівнів гри Super Mario Bros.

Фото: Lego

Ручка збоку телевізора "анімує" зображення на екрані: від її обертання підстрибуватиме головний герой Super Mario Bros. Маріо.

У продаж набір вийде 1 серпня 2020 року - до 35-річчя з дня виходу NES. Коштує він 230 доларів (6240 гривень).

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