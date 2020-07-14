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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

LEGO створила набір, із якого можна буде зібрати приставку Nintendo. І вона навіть працює!

У продаж набір вийде 1 серпня 2020 року - до 35-річчя з дня виходу NES
Виробник популярних конструкторів LEGO випустив набір зі створення копії приставки NES (відома також як Dendy) японської компанії Nintendo.
LEGO створила набір, із якого можна буде зібрати приставку Nintendo. І вона навіть працює! Фото: з відкритих джерел

Набір Nintendo Entertainment System, призначений для дорослих, складається з 2646 деталей, повідомляє "Громадське". Із них можна зібрати консоль, ґеймпад, ігровий картридж та мініатюрний ретротелевізор із зображенням одного з рівнів гри Super Mario Bros.

Фото: Lego

Ручка збоку телевізора "анімує" зображення на екрані: від її обертання підстрибуватиме головний герой Super Mario Bros. Маріо.

У продаж набір вийде 1 серпня 2020 року - до 35-річчя з дня виходу NES. Коштує він 230 доларів (6240 гривень).

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14 07 2020 17:19
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