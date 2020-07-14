ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВиробник популярних конструкторів LEGO випустив набір зі створення копії приставки NES (відома також як Dendy) японської компанії Nintendo.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
LEGO створила набір, із якого можна буде зібрати приставку Nintendo. І вона навіть працює!
У продаж набір вийде 1 серпня 2020 року - до 35-річчя з дня виходу NES
Фото: з відкритих джерел
Набір Nintendo Entertainment System, призначений для дорослих, складається з 2646 деталей, повідомляє "Громадське". Із них можна зібрати консоль, ґеймпад, ігровий картридж та мініатюрний ретротелевізор із зображенням одного з рівнів гри Super Mario Bros.
Фото: Lego
Ручка збоку телевізора "анімує" зображення на екрані: від її обертання підстрибуватиме головний герой Super Mario Bros. Маріо.
У продаж набір вийде 1 серпня 2020 року - до 35-річчя з дня виходу NES. Коштує він 230 доларів (6240 гривень).
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