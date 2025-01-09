Леммі про зміну риторики Трампа: мир між Україною та росією стане тривалим процесом

Трамп більше не обіцяє швидкого миру.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відзначив зміни в риториці обраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни між осією та Україною.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп відходить від своїх попередніх заяв про здатність завершити війну за один день, натомість зміщуючи орієнтовні терміни до Великодня 2025 року, який припадає на 20 квітня.



Раніше Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії наголошував на можливості швидкого досягнення мирної угоди між Україною та росією. Після перемоги на виборах його позиція зазнала змін. Тепер досягнення домовленостей, за словами Леммі, стало менш визначеним у часі.

Леммі вважає, що така зміна свідчить про більш реалістичний підхід Трампа до ситуації.



"Є ознаки невеликого відкату від попередніх амбітних обіцянок щодо швидкого досягнення миру. Тепер говорять про більш тривалий термін — до Великодня", - вказав він.

Леммі також зазначив, що не бачить ознак готовності президента росії владіміра путіна сісти за стіл переговорів. Леммі підкреслив, що ера миру після холодної війни завершилася, а майбутнє безпеки Європи стало вкрай невизначеним.

Призначений Дональдом Трампом спеціальним представником з питань України та росії Кіт Келлог підкреслив, що нова адміністрація прагне досягти справедливого миру без компромісів, які могли б поставити під загрозу територіальну цілісність і суверенітет України. Такий підхід покликаний знайти баланс між дипломатичним тиском і збереженням принципових позицій.

Це підтверджує намір адміністрації Трампа активно включитися у процес врегулювання війни, намагаючись досягти результатів у максимально стислі терміни.