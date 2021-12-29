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Лещенко повертається у наглядову раду УЗ

Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради Укрзалізниці.
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua
Таке рішення ухвалили на засіданні 29 грудня, повідомляє інформаційно-аналітичний центр Ukraine Rail Monitoring.
 
Так, Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновські та Гепард Хафер стануть незалежними членами наглядової ради.
 
Як представники держави - Сергій Лещенко, С.В. Москаленко та Давід Ломджарія.
 
 
 
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29 12 2021 17:37
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