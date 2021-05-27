Лещенко про відкриття ринку землі: У перші пів року економічний ефект буде мінімальним

"Ми дуже плавно йдемо для того, щоб просто легалізувати та визнати нарешті право власності на землю"

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що з точки зору економіки ефект від запровадження ринку землі з 1 липня до кінця року буде мінімальним.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua, зазначає "Економічна правда".

"Ми зробили таким чином, що по іноземцям - на референдум, по юридичним особам - з 2024 року, і то не факт. Будемо дивитися. Зараз зможуть купувати лише українці в обмеженнях до 100 гектарів. Ми відслідковуємо всі транзакції - хто купив, за скільки купив, в якому періоді, де він взяв гроші на це все. Ми робимо дуже консервативну земельну реформу. Дуже м’яку, поетапну, без будь-яких різких рухів.

Ми нікуди не спішимо з ринком землі. Ми дуже плавно йдемо для того, щоб просто легалізувати та визнати нарешті право власності на землю. І ми очікуємо, що в перші пів року взагалі в нас буде мінімальний відсоток купівлі-продажу. Основна маса, яка буде, це буде легалізація вже існуючих договорів", - розповів міністр.

"Так, з точки зору економіки ефект буде мінімальний. Ми очікуємо для себе, що перші пів року, це буде так званий підготовчий період. Інституційна підготовка, правозастосовна практика, нотаріуси, реєстри. Тобто процес буде йти дуже плавно", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський публічно підписав закон №2194 про передачу сільгоспземель із державної в комунальну власність