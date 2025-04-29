Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Її лідер зберіг місце

29 квітня 2025, 08:14
Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Її лідер зберіг місце
Фото: з вільних джерел
Для України канадські вибори навряд чи щось змінять — головні партії за Україну та готові і на її підтримку.

На виборах в Канаді перемагає ліберальна партія, а очільником уряду залишається колишній керівник центрального банку країни Марк Карні. У передвиборчій кампанії він обіцяв протистояти президенту США Дональду Трампу в торгівельній війні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попередньо кандидати від Ліберальної партії були обрані на 155 з 343 місць в парламенті, випереджаючи Консервативну партію зі 150 місцями. 

Цілком ймовірно, що партія не отримає 172 місць, необхідних для більшості в Палаті громад, пише видання. Це означає, що одна з політсил — як правило, та, що має найбільше місць — може сформувати уряд меншості. Однак для цього їх доведеться спиратися на підтримку деяких членів опозиції. У більш рідкісних випадках дві або більше партій можуть досягти офіційної угоди про спільне формування коаліційного уряду Канади.

"Тріумф Карні є величезним поворотом для лібералів, партії, яка керувала Канадою протягом більшої частини минулого століття, але, здавалося, була на шляху до історичної виборчої поразки лише чотири місяці тому", — йдеться у матеріалі видання.

Для України канадські вибори навряд чи щось змінять — головні партії за Україну та готові і на її підтримку.

вибориКанадаМарк Карні

Останні матеріали

Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 07:18
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється