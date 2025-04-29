Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді. Її лідер зберіг місце

Для України канадські вибори навряд чи щось змінять — головні партії за Україну та готові і на її підтримку.

На виборах в Канаді перемагає ліберальна партія, а очільником уряду залишається колишній керівник центрального банку країни Марк Карні. У передвиборчій кампанії він обіцяв протистояти президенту США Дональду Трампу в торгівельній війні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попередньо кандидати від Ліберальної партії були обрані на 155 з 343 місць в парламенті, випереджаючи Консервативну партію зі 150 місцями.

Цілком ймовірно, що партія не отримає 172 місць, необхідних для більшості в Палаті громад, пише видання. Це означає, що одна з політсил — як правило, та, що має найбільше місць — може сформувати уряд меншості. Однак для цього їх доведеться спиратися на підтримку деяких членів опозиції. У більш рідкісних випадках дві або більше партій можуть досягти офіційної угоди про спільне формування коаліційного уряду Канади.

"Тріумф Карні є величезним поворотом для лібералів, партії, яка керувала Канадою протягом більшої частини минулого століття, але, здавалося, була на шляху до історичної виборчої поразки лише чотири місяці тому", — йдеться у матеріалі видання.

Для України канадські вибори навряд чи щось змінять — головні партії за Україну та готові і на її підтримку.