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ПОЛІТИКА

Лідер Хамасу загинув від бомби, закладеної у гостьовому будинку Тегерана кілька місяців тому – NYT

01 серпня 2024, 18:36
Лідер Хамасу загинув від бомби, закладеної у гостьовому будинку Тегерана кілька місяців тому – NYT
Фото: ЕРА
Її таємно пронесли на територію комплексу два місяці тому.

Лідер політичного крила Хамасу Ісмаїл Ханія загинув через бомбу, закладену в гостьовий будинок, де він зупинявся в Тегерані. Її таємно пронесли на територію комплексу два місяці тому.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Гостьовим будинком управляє Корпус вартових ісламської революції (КВІР), він є частиною великого комплексу Нешат в елітному районі північного Тегерана. Там є посилена охорона.

За словами джерел газети, лідер політичного офісу Хамасу у Катарі зупинявся в цьому гостьовому будинку кілька разів під час відвідин Тегерана.

Ісмаїл Ханія був у своїй кімнаті, коли бомбу дистанційно підірвали. Загинув і він, і його охоронець. Через вибух вибило вікна, обвалило зовнішню стіну.

За кілька годин після вибуху виникли припущення, що Ізраїль убив Ханіє за допомогою ракетного удару або удару з дрона. Однак така теорія викликала питання про те, як Ізраїль міг уникнути іранських систем протиповітряної оборони.

Утім, для вбивства виконавці скористалися іншою прогалиною в обороні Ірану — провалом в охороні комплексу, у який вдалося закласти бомбу. Вона залишалася непоміченою протягом багатьох тижнів. Як саме її пронесли й заклали — невідомо.

Іранські чиновники на умовах анонімності кажуть, що це стало катастрофічним провалом розвідки та Сил безпеки Ірану, а також великим збентеженням для гвардійців КВІР, які використовують комплекс для таємних зустрічей і розміщення важливих гостей, таких як Ханіє.

Тегеран уже був під посиленою охороною через інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. На церемонію зібралися високопоставлені урядовці, військові командири з 86 країн.

ХАМАСбомбаІсмаїл Ханія

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