Аналіз свідчить про зменшення кількості обмінів між Сі та Кімом.

Кім Чен Ин надіслав привітання китайському президенту Сі Цзіньпіну у вигляді стриманої риторики і це й той час, коли Пхеньян зближується з росією і менше залежить від свого давнього азійського союзника.

Про це пише агенція Bloomberg.

Кім побажав "китайському народу великих успіхів у побудові сучасної соціалістичної країни" у відповідному повідомленні Сі на його привітання з днем народження Північної Кореї, повідомило в неділю офіційне Корейське центральне інформаційне агентство.

У повідомленні зі 190 слів, які була основним елементом їхнього листування, що значно скоротилося цього року, згідно з аналізом спеціалізованої служби NK Pro, що базується в Сеулі.

В ньому зазначено три згадки двосторонніх обмінів, згаданих у державних ЗМІ цього року між Сі та Кімом, порівняно з 10 рік тому.

Натомість Північна Корея і росія активізують обміни на високому рівні.

Більш прохолодна і стримана мова в листах цього року порівняно з 2023 роком "вказує на відчутну дистанцію в колись теплих особистих стосунках між двома лідерами".

КНДР часто використовувала аналогію своїх зв'язків із Китаєм, які були такими ж близькими, як "губи і зуби". Її офіційні ЗМІ часто говорили про "глибоку довіру і дружні почуття до братнього народу Китаю".

Кім збільшив свої обміни з москвою за останній рік. США та їхні партнери заявили, що це призвело до збільшення постачань зброї, а Пхеньян відправив мільйони снарядів артилерії і балістичних ракет до рф, щоб допомогти президенту Володимиру Путіну в його війні з Україною.

Натомість росія направила допомогу, яка підтримала економіку Північної Кореї і допомогла Кіму просунути його програми озброєнь, за словами Сеула і Вашингтона. Пхеньян і москва відкинули звинувачення, незважаючи на докази, які свідчать про те, що поставки зброї мали місце.

Одна тільки артилерія, ймовірно, коштує кілька мільярдів доларів, а допомога від рф може стати найбільшим стимулом для економіки Північної Кореї відтоді, як Кім прийшов до влади.

Китай був найбільшим благодійником Північної Кореї протягом значної частини періоду після закінчення холодної війни, забезпечуючи економічну рятувальну лінію для Пхеньяна.