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Лідер ПіС допустив продовження "стіни" на кордоні з Білоруссю також на кордон з Україною

Лідер ПіС заявив, що не є оптимістом з приводу того, коли чекати кінця штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, та що Польщі варто бути готовою до років нестабільності і гібридних атак
Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що допускає продовження постійної загорожі, яку починають будувати на кордоні з Білоруссю, також на кордон з Україною, пояснивши це непевною безпековою ситуацією у регіоні.
Лідер ПіС допустив продовження "стіни" на кордоні з Білоруссю також на кордон з Україною Фото: з вільних джерел

Як повідомляє PAP, про це Качинський заявив в інтерв’ю Gazeta Polska Codziennie, пише "Європейська правда".

Лідер ПіС заявив, що не є оптимістом з приводу того, коли чекати кінця штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, та що Польщі варто бути готовою до років нестабільності і гібридних атак.

"Росіяни так проводять свої операції, і Україна цьому найкращий приклад. Я не виключаю, що ту прикордонну стіну, яку вже будують, доведеться посилити і продовжити на кордоні з Україною", - сказав Качинський. 

"Ми ще не знаємо, у якому напрямку та агресія буде розгортатися, за якою моделлю буде діяти РФ - тому що вона стоїть за цим. Звісно, у наших спецслужб є інформація, це дозволяє готуватись до різних сценаріїв, але чітких сигналів наразі немає. Але важко не скласти враження, що зараз все вступає у нову фазу", - додав лідер ПіС. 

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

Нагадаємо, що у Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят. Сигнали про це є з білоруського боку кордону - від мігрантів, з яким вдалось поговорити ЗМІ, а також в неофіційних коментарях від представників польських структур
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24 12 2021 14:54
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