Лідер Північної Кореї пообіцяв рф свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ

російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада

Під час зустрічі з міністром оборони Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв, що його країна буде "незмінно підтримувати" війну росії проти України.

Про це пише Associated Press з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство

російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада на тлі посилення співпраці між двома країнами.

За повідомленням державна інформаційної агенції КНДР, під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища.

Кім заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику рф щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії".

Північна Корея підтримала вторгнення росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що і москва, і Пхеньян називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід і кроками під проводом США, спрямованими на знищення позиції росії як могутньої держави.