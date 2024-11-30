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Лідер Північної Кореї пообіцяв рф свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ

30 листопада 2024, 12:23
Лідер Північної Кореї пообіцяв рф свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ
Фото: english.yonhapnews.co.kr
російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада
Під час зустрічі з міністром оборони Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв, що його країна буде "незмінно підтримувати" війну росії проти України.
 
Про це пише Associated Press з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство
 
російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада на тлі посилення співпраці між двома країнами.
 
За повідомленням державна інформаційної агенції КНДР, під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища.
 
Кім заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику рф щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії".
 
Північна Корея підтримала вторгнення росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що і москва, і Пхеньян називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід і кроками під проводом США, спрямованими на знищення позиції росії як могутньої держави.
КНДРКім Чен Инвійна в Україніросія окупанти

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