Лідер угорської партії "Йоббік" відвідав Закарпаття – обіцяє підтримати автономію регіону від Києва

"У довгостроковій перспективі гарним рішенням було б якби Закарпаття отримало автономію. Аби вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва"

Президент угорських праворадикалів-націоналістів "Йоббік" Томаш Шнайдер днями завітав з приватним візитом на Закарпаття. Зокрема відвідав Берегівщину і зробив кілька гучних та неоднозначних заяв.

За словами Шнайдера його запросили мешканці села Вари, де нещодавно підприємець засипав дорогу відвалами з Мужіївського золоторудника. На думку мешканців вони є шкідливими для здоров'я та довкілля, адже містять важкі метали, повідомляє Mukachevo.Net.

Угорський політик пообіцяв зробити все можливе, аби люди не постраждали від радіації. Зокрема повідомити про цей випадок угорську пресу. Хоча насправді інвестор вже пообіцяв вивезти відходи до 15 травня. І жодної радіації у відвалах з Мужіївської гори ніколи не фіксувалося.

Також за словами лідера Йоббіка у довгостроковій перспективі гарним рішенням було б якби Закарпаття отримало автономію. Аби вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва.

Шнайдер наголосив саме на територіальній автономії Закарпаття, яка має передбачати також економічну автономію, мовляв, аби гроші, зароблені в Закарпатті, залишалися в регіоні, а не йшли до Києва.

Та принагідно важливо зауважити, що Закарпатська область за підсумками 2017-го року на 73% є дотаційною, відтак слова угорського політика виглядають відвертим популізмом.

Томаш Шнайдер обраний головою угорської опозиційної партії "Йоббік" у 2018 році. Адже напередодні парламентських виборів 8 квітня 2018 року колишній лідер "Йоббіка" Габор Вона пообіцяв, що в разі програшу покине партію. Опоненти партії нерідко згадують, що Шнайдер в 1990-х перебував у русі скінхедів.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час кризи в Україні пропонував Польщі захопити українські землі і поділитися ними.