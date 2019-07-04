Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лідер угорців Румунії, якого не пустили до Закарпаття, звинуватив посла України у брехні

"Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року"
Посол України в Румунії Олександр Банков стверджує, що лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен раніше намагався в’їхати в Україну за угорським паспортом, сам Келемен каже, що це неправда.
Лідер угорців Румунії, якого не пустили до Закарпаття, звинуватив посла України у брехні Фото з вільних джерел

"Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року. З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення" - написав Банков на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У свою чергу Хунор Келемен заявив, що твердження посла не відповідає дійсності.

"Заява українського посла в Румунії Олександра Банкова про те, що я раніше намагався перетнути кордон України з угорським паспортом є неправдою" - заявив він.

Келемен стверджує, що протягом останніх 20 років не був в Україні і не використовував угорський паспорт. Політик також представив фотографію сторінки свого паспорта зі штампом про заборону в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 жовтня 2020 року і закликав українського посла представити подібні документи про попередні його спроби в’їхати в Україну.

Нагадаємо, що лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2019 12:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.