Лідер угорців Румунії, якого не пустили до Закарпаття, звинуватив посла України у брехні
"Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року. З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення" - написав Банков на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
У свою чергу Хунор Келемен заявив, що твердження посла не відповідає дійсності.
"Заява українського посла в Румунії Олександра Банкова про те, що я раніше намагався перетнути кордон України з угорським паспортом є неправдою" - заявив він.
Келемен стверджує, що протягом останніх 20 років не був в Україні і не використовував угорський паспорт. Політик також представив фотографію сторінки свого паспорта зі штампом про заборону в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 жовтня 2020 року і закликав українського посла представити подібні документи про попередні його спроби в’їхати в Україну.
Нагадаємо, що лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України.
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