Лідери 40 країн світу візьмуть участь у дводенному саміті, присвяченому проблемі зміни клімату

На саміті також "будуть представлені приклади того, як зміцнення діяльності в сфері клімату може привести до створення добре оплачуваних робочих місць

У Білому домі заявляли, що в ході саміту учасники "зазначать на необхідності посилених дій у боротьбі зі зміною клімату і на їх економічних перевагах".

Близько 40 лідерів держав, зокрема президент Росії Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, глава уряду Індії Нарендра Моді, британський прем'єр Борис Джонсон візьмуть участь у кліматичному саміті, який відбудеться в четвер і п'ятницю в віртуальному форматі за запрошенням президента США Джо Байдена, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Серед інших запрошених, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Італії Маріо Драгі, прем'єр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Японії Есіхіде Суга, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр- міністр Австралії Скотт Моррісон, президент Південної Кореї Мун Чже Ін, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.

У Білому домі заявляли, що в ході саміту учасники "зазначать на необхідності посилених дій у боротьбі зі зміною клімату і на їх економічних перевагах". Зокрема, "ключовою метою як саміту лідерів, так і 26-ї конференції ООН з кліматичних змін стане активізація зусиль", спрямованих на стримування зростання температур на планеті на рівні до 1,5 градуса за Цельсієм.

Очікується, що на саміті також "будуть представлені приклади того, як зміцнення діяльності в сфері клімату може привести до створення добре оплачуваних робочих місць, до просування інноваційних технологій, і як це допоможе вразливим країнам адаптуватися до кліматичних змін".

Крім того, на саміті обговорюватимуться питання економічних вигод від дій з боротьби зі зміною клімату і проблеми надання допомоги країнам з несприятливою кліматичною обстановкою.

Нагадаємо, що Європейський Союз досяг попередньої угоди про скорочення чистих викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року.